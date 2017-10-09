بعد الفضية المشرّفة يوم الجمعة لم يحالف الحظ إلي بلاك

لم يحالف الحظ أمس الكندية إليزابيث بلاك في بطولة العالم للجمباز الفني في مونتريال، إذ حلت في المرتبة الثامنة في نهائيات مسابقة عارضة التوازن وفي المرتبة السابعة في نهائيات مسابقة الحركات الأرضية.

وكانت بلاك، ابنة هاليفاكس في شرق كندا والتي تبلغ الثانية والعشرين الشهر المقبل، قد أهدت كل كندا مساء الجمعة أول ميدالية في الجمباز الفني تحصل عليها بلادها منذ عام 2006، إذ حصدت الفضية في منافسات كل الأجهزة في الفردي للسيدات، ولم يفصلها عن الأميركية مورغان هورد، ابنة الـ16 ربيعاً، التي حلت أولى سوى 0,101 نقطة.

"لم أتوقع لنفسي شيئاً، دخلتُ وحاولتُ تحقيق أقسى ما يمكنني فعله"، قالت إليزابيث بلاك، المعروفة أيضاً بـ"إلي بلاك"، بعد فوزها بميداليتها.

إليزابيث بلاك في مسابقة عارضة التوازن في بطولة العالم للجمباز الفني في مونتريال © CP / Ryan Remiorz

"ليس سهلاً أبداً الوصول إلى النهائيات في بطولة العالم، إنه إذاً إنجاز بحد ذاته. لكن إذا ما وضعنا هذا جانباً، ارتكبتُ أخطاء هنا وهناك"، أكدت إلي بلاك، مضيفة أنها تستخلص العبر والدروس مما حصل.

(سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية)