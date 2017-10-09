كيبيك: حملة إعلانية للحث على المشاركة في الانتخابات البلدية

أطلق المدير العام للانتخابات في مقاطعة كيبيك، بيار ريد، حملة إعلانية تهدف لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات البلدية المقرر إجراؤها بعد أقل من شهر.

والدافع وراء هذه الحملة هو عدم اهتمام المواطنين بشكل كاف بالانتخابات البلدية برأي ريد الذي يذكّر بأن 47% فقط من الناخبين الكيبيكيين شاركوا في الانتخابات البلدية الأخيرة في 3 تشرين الثاني (نوفمبر) 2013.

وفي إشارة إلى أن أقل من نصف الناخبين الكيبيكيين اقترعوا في تلك الانتخابات، تقول الحملة الإعلانية بروح فكاهية إن البلديات، من جهتها، لا يمكنها أن تقوم بواجباتها بنسبة النصف فقط.

ويقول ريد إنه لا يهدف من حملته لأن تبلغ نسبة المشاركة في الانتخابات المقبلة حداً معيناً وضعه سلفاً، لكنه يريد دفع المواطنين على التفكير بوقع القرارات التي تتخذها المجالس البلدية على حياتهم اليومية.

مبنى بلدية مونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك (أرشيف) © Radio-Canada

وحسب المديرية العامة للانتخابات في مقاطعة كيبيك، أكثر من 6 ملايين ناخب مدعوون للمشاركة في اختيار المجالس البلدية في 1105 مدينة وبلدة في مختلف أنحاء المقاطعة في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)