منظمة الصليب الأحمر تقلص تواجدها في أفغانستان

لم يكن من خيار أمام منظمة الصليب الأحمر الدولية، بعد تعرضها إلى سلسلة من الاعتداءات كان آخرها مقتل مدلكة طبية برصاص أحد مرضاها، سوى اتخاذ القرار الصعب بإقفال بعض مراكزها في أفغانستان وتقليص أنشطتها وعدد متطوعيها في أكثر من مركز في البلاد بعد مداولات مكثفة في مركزها الرئيسي في جنيف.

وتعلق مونيكا زاناريلي، رئيسة بعثة الصليب الأحمر في أفغانستان على هذا الحادث بالقول:

" هذه المأساة أصابتنا في الصميم وقد وقعت في أحد أكثر الأمكنة أمانا في أفغانستان حيث كنا نعالج المرضى منذ عقود. وقتل إحدى المعالجات على يد مريض كانت تعالجه منذ عدة سنوات تسبب بصدمة حقيقية لفريق الصليب الأحمر في أفغانستان ومختلف مناطق العالم".

أحد مراكز الصليب الأحمر في أفغانستان © كيستون

المزيد من التفاصيل في التقرير التالي