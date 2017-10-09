تشي غيفارا: الأسطورة لم تزل حية بعد 50 سنة على رحيل صاحبها

أستاذ العلوم الاجتماعية الدكتور بشير عصمت © Facebook / Bashir Osmat

يصادف اليوم الذكرى السنويةَ الخمسين لتصفية الثائر الماركسي إرنستو تشي غيفارا في بوليفيا غداة وقوعه في الأسر في معركة تواجه فيها هو وعدد من رفاقه مع قوات خاصة من الجيش البوليفي.

عُرف عن غيفارا أنه كان مثالياً، كان يؤمن بولادة إنسان جديد بفضل الثورة.

وكان غيفارا متطرفاً في أمميته، فلم تكن ثورته تعرفُ حدوداً، لا في أميركا اللاتينية ولا في إفريقيا. "أينما وُجد الظلم فذاك هو وطني"، كان يقول. وهذا ما تسبب بخلافات بينه وبين رفيقه الكوبي فيديل كاسترو، وأيضاً باستياء شديد منه من قبل الاتحاد السوفياتي.

وكان غيفارا قاسياً أيضاً، إذ قام بإعدام عدد من رفاقه المقاتلين بتهمة الخيانة العسكرية. وبعد أن أسقط مع كاسترو نظام باتيستا في كوبا، عهد إليه كاسترو برئاسة المحكمة الثورية، فأصدر غيفارا أحكاماً بإعدام أكثر من مئة عسكري وشرطي من النظام المخلوع بعد أن أُدينوا بجرائمِ حرب.

المصور الكوبي الراحل ألبرتو كوردا واقفاً عام 2000 بجانب إحدى أشهر الصورة الفوتوغرافية في التاريخ والتي كان قد التقطها لتشي غيفارا في 5 آذار (مارس) 1960 في هافانا. وكمؤمن بأفكار الثائر الأرجنتيني رفض كوردا أن يتقاضى أي حقوق ملكية لقاء انتشار الصورة حول العالم. © Reuters / Rafael Perez

وبعد تصفيته هو في 9 تشرين الأول (أكتوبر) 1967، أصبح غيفارا أيقونة للكثيرين الكثيرين حول العالم، وليس فقط للشيوعيين، ولم يزل كذلك وإن كان وهجه اليوم قد خف بعض الشيء عمّا كان عليه قبل عقديْن من الزمن.

كيف تحوّل غيفارا الثائر إلى أسطورة؟ وهل خلفه أحد في مسيرته؟ وماذا بقي اليوم من إرثه؟ أسئلة طرحتها على أستاذ العلوم الاجتماعية في الجامعة اللبنانية الدكتور بشير عصمت.

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