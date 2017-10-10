شانايا توين في قمة سباق بيلبورد

تبوأت النجمة الكندية شانايا توين Shania Twain مركز الصدارة في سباق بيلبورد 200 منذ صدور ألبومها الجديد بعد انقطاع عن الساحة الفنية دام خمسة عشر عاما.

وكانت النجمة الكندية من مواليد مدينة تيمنز Thimmins في مقاطعة أونتاريو قد أطلقت ألبومها الجديد بعنوان "الآن" NOW الأسبوع الماضي، وهو الأول لها منذ ألبومها الأخير تحت عنوان "آب" UP الذي كان صدر في العام 2002.

وقد واجهت نجمة البوب والكونتري الكندية خلال الخمسة عشر عاما الماضية عدة مشاكل على صعيد حياتها الشخصية حيث وقع الطلاق بينها وبين زوجها وشريكها الفني لسنوات عديدة روبيرت لانج Robert Lange، هذا الطلاق الذي أسال الأقلام الصحافية، كذلك أصيبت النجمة الكندية بداء اللايم Lyme الذي أثّر على الأحبال الصوتية لديها.

يذكر أن سباق مجلة بيلبورد 200 يأتي بعد سباق بيلبورد 100 من حيث الأهمية وهو يعكس رواج الالبومات من خلال نسبة وعدد المبيعات اسبوعيا.