اللاعب الأوسترالي تيم كاهيل يسدد هدفين مؤهلا فريقه لنهائيات المونديال 2018
Photo Credit: هيئة الإذاعة الكندية

الجالية السورية في مونتريال بَكت خسارة الحلم

من إعداد كوليت زينة ضرغام | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 10 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

تابع أبناء الجالية السورية والعربية في مدينة مونتريال مباراة إياب الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم  في كرة القدم في روسيا العام المقبل FIFA 2018، هذه المباراة التي جرت في ساعات الصباح الأولى بالتوقيت المحلي لمدينة مونتريال بين المنتخب السوري والمنتخب الأوسترالي.

وقد مُني نسور قاسيون بالخسارة أمام مضيفهم الأوسترالي بهدفين لهدف واحد بعد التمديد بسبب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل وتسجيل هدف واحد لكل من الفريقين.

وافتتح المنتخب السوري بتسجيل هدف في الدقيقة السادسة لبدء المبارا ة سدّدها اللاعب الملّقب بالعقيد عمر السومة ( الذي غادر بلاده خلال الأحداث الأخيرة والتحق بالأهلي السعودي) ولكن الفريق الأوسترالي حقق التعادل في الدقيقة 13 من المباراة، فانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف واحد لكل فريق.

وهي النتيجة ذاتها التي انتهت عليها نتيجة مباراة الذهاب يوم الخميس الماضي بين الفريقين في ماليزيا وتقرّر يومها أن تكون مباراة الإياب في اوستراليا حاملة لقب كأس آسيا لتلعب اليوم داخل عرينها في سيدني وأمام جمهورها مستهّلة المباراة وكل الحظوظ  تصّب في صالحها علما أن أوستراليا قلّما خسرت على أرضها!

ومع الوقتين الإضافيين لم يستطع المنتخب السوري الخروج متوجا مؤهلا لخوض نهائيات كأس العالم التي كانت ستكون لأول مرة في تاريخه، وقد ضاعت هذه الفرصة اليوم وتداعى الحلم لملايين من السوريين في سوريا وفي كندا وكل بلاد العالم، حيث وحدّت الكرة قلوب أبناء الوطن الواحد الذين رفعوا شعار "أنت سوري، أرفع رأسك" وكانوا يتابعون جميعهم كل المباريات التي أثبت فيها نسور قاسيون أنهم قادرون على تهديد أي خصم علما أن سوريا أضطرت إلى خوض كل المباريات في كأس آىسيا خارج أرضها بسبب الأوضاع الأمنية في سوريا.

ويذكر أنها المرّة الأولى منذ ثلاثين عاما التي تتأهل فيها سوريا إلى الدور النهائي الحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات المونديال.

في أحد المقاهي في وسط مدينة مونتريال وصل في ساعات الصباح الأولى نحو مائة شخص من أبناء الجالية السورية والعربية في المدينة الكوسموبوليتية لمشاهدة عبر شاشة عملاقة البث الفضائي المباشر للمباراة الحاسمة بين المنتخب السوري والمنتخب الأوسترالي، وفي حين سيطر الفرح والحماسة في الدقائق الأولى للمباراة، تغيّرت سريعا ملامح الحاضرين لينقلب مزاجهم مع اقتراب ساعة الصفر ويُخيّم الوجوم على وجوههم عند تغيّر النتائج لصالح الخصم الأوسترالي القوي...

الإعلامي في إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال لويس بشارة © لويس بشارة

الإعلامي في إذاعة الشرق الأوسط في مونتريال لويس بشارة كان بين الحضور في الصباح المبكر وهو ينقل إلينا الأجواء التي سادت بين المشّجعين "الكورويين" في هذا الحوار الذي أجريته معه عبر الهاتف:

استمعوا
شارك
كلمات مفتاحية ، ، ، ، ،
فئة رياضة

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
إقتصادصندوق النقد الدولي: الاقتصاد الكندي أولاً في مجموعة السبعمجتمعهل تفلح ريجاينا في تحصيل 7 ملايين دولار، قيمة مخالفات لم تسّدد؟مجتمعاستهلاك الماريجوانا لأغراض غير طبية ما زال ممنوعاسياسةأستراليا بدل الولايات المتحدةرياضةالجالية السورية في مونتريال بَكت خسارة الحلمسياسة، مجتمعاستطلاع: الكنديون لا يحبذون احتذاء مثال ترامبثقافة وفنونشانايا توين في قمة سباق بيلبوردسياسةتشي غيفارا: الأسطورة لم تزل حية بعد 50 سنة على رحيل صاحبهادولي، سياسة، مجتمعمنظمة الصليب الأحمر تقلص تواجدها في أفغانستانسياسةكيبيك: حملة إعلانية للحث على المشاركة في الانتخابات البلدية

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية
Radio-Canada.ca CBC.ca
Un projet de complexe sportif attendu depuis des décennies divise les maires des LaurentidesLe président catalan invite Madrid à trouver une solution négociéeL’avocat, or maudit du MexiqueRemaniement mercredi matin : Couillard doit composer avec une équipe âgéeLes Métis, laissés pour compte par Ottawa?Angelina Jolie et Gwyneth Paltrow accusent le producteur Harvey Weinstein de harcèlementDans la guerre contre le charbon, le principal ennemi est de nature économiqueSears Canada veut mettre fin à ses activitésThales ouvre un centre de recherche en intelligence artificielle à MontréalProcès Faubourg Contrecoeur : Zampino demande un arrêt des procédures
Canadian in NY terror plot had 'history of mental illness,' court documents showSears Canada to ask court for permission to liquidate all remaining storesHarvey Weinstein scandal: Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow allege harassmentAfter 190 hours of overtime in month, Tokyo stadium worker's suicide ruled as death by overworkPuerto Rico's death toll from Hurricane Maria rises to 43, power outages remainLiberals narrow list of contenders for 'supercluster' innovation hubs to 9'We have to be a more compassionate society': Amanda Todd's mother reflects on 5th anniversary of her deathDove faces backlash for ad showing black woman removing shirt to reveal white woman'Compare IQ tests:' Trump suggests he's smarter than Rex TillersonTriple-murder trial begins in Red Deer for man charged in killing of parents, sister