هل تفلح ريجاينا في تحصيل 7 ملايين دولار، قيمة مخالفات لم تسّدد؟

تحاول بلدية مدينة ريجاينا عاصمة مقاطعة ساسكتشوان تحصيل نحو 7 ملايين دولار، هي مجموع قيمة مخالفات متعلّقة بركن ومواقف السيارات التي لم يدفعها أصحابها.

وقد أرسلت إدارة البلدية إخطارا إلى جميع المواطنين المعنيين بهذه المخالفات التي سبق وحرّرتها شرطة المرور في أصحاب السيارات الذين ارتكبوا مخالفات، وفي بعض الحالات يعود تاريخ المخالفة إلى أكثر من عشر سنوات ماضية.

وتشير بلدية ريجاينا في رسائلها إلى أن مخالفة واحدة على الاقل يجب أن تدفع قيمتها خلال شهر واحد حتى تسديد آخر قرش، وبالنسبة إلى الأشخاص الذين لا يستطيعون اتباع هذه الطريقة تقول البلدية فهناك طرق أخرى. وتوّعدت البلدية بأنه في حال لم يصار إلى تسديد كل المخالفات المتوجبة على المواطنين المخالفين فإنه سيوكل إلى مكتب الأئتمان الكندي، وهي مؤسسة خاصة، أمر جباية وتحصيل الأموال.

ويذكر أن المبلغ المتراكم للمخالفات قد يرتفع عدة مئات من الدولارات لبعض الأشخاص بسبب طول المدة الزمنية التي مرّت من دون أن يسددوا مخالفاتهم.

العداد في شوارع ريجاينا © Mireille Lavoie

ويقول أحد سكان ريجانيا بأنه تلقى فاتورة بقيمة 600 دولار دفعة واحدة لمخالفات غير مدفوعة ويقول المواطن آرون ستوكيل Aaron Stuckel:

ظننت أنني سددت كل ماعليّ ولكنني فوجئت بهذه الرسالة التي أتلقاها بعد مرور أربع أو خمس سنوات والتي تحذّرني بأنه يتوجب علي دفع 600 دولار بعد، فهذا أمر محبط حقا!

ويقول مدير خدمات المواقف في مدينة ريجاينا فيصل كاليم Faisal Kalim في حديث أجرته معه هيئة الإذاعة الكندية:

بدأنا حملتنا بالحسابات التي تحمل أرقاما عالية في المخالفات المكدّسة التي لم يتم تسديدها لنصل في النهاية إلى أشخاص ليس في حسابهم سوى مخالفة أو اثنتين. وهكذا وبعد نحو 20 ألف حساب تصل قيمة مخالفاتها إلى 7 ملايين دولار، فإن المدينة تتصدى اليوم للحسابات ذات القيمة المالية المتدنية. ولهذا هناك أشخاص يتلّقون يوميا إخطارا بهذا الشأن عبر البريد.

ويؤكد المسؤول البلدي بأن هذه العملية قد رصد لها مبلغ يتراوح بين 20 و30 ألف دولار وهي مصاريف البريد فحسب!