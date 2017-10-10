أستراليا بدل الولايات المتحدة

تتفاوض الحكومة الكندية منذ نهاية آب – أغسطس الفائت مع الحكومة الأسترالية لشراء طائرات إف إي 18 وقطع الغيار وذلك لإتمام طاقم طائرات سي إف 18 التي تمتلكها.

وكشف بيان صدر أمس عن جهاز الخدمات العامة والتموين أن الحكومة قدمت للسلطات الأسترالية " إعلان نوايا، تؤكد فيه رسميا عن اهتمامها بشراء الطائرات وقطع الغيار الأسترالية".

مقاتلتان تحلقان في الجو © CBC

ويضيف البيان " أن المفاوضات المتزامنة مع شركة بوينغ الأميركية لشراء مقاتلات سوبر هورنت ما زالت معلقة" فالعلاقات بين الحكومة الكندية وبوينغ الأميركية تدهورت في أعقاب تقديم بوينغ شكوى أمام وزارة التجارة الأميركية ضد شركة بومبارديه الكندية العملاقة ، تتهمها فيها ببيع شركة دلتا طائرات من طراز سي سيريز بأسعار مخفضة، ما دفع الإدارة الأميركية إلى فرض ضريبة تعويضية بنسبة مئتين وعشرين بالمئة على طائرات بومبارديه.

تجدر الإشارة إلى أن نصف الطائرات الكندية المقاتلة غير صالحة للإقلاع، ما يؤدي إلى عدم قدرة كندا على الوفاء بتعهداتها الدولية.

راديو كندات الدولي – هيئة الإذاعة الكندية