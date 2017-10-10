استهلاك الماريجوانا لأغراض غير طبية ما زال ممنوعا

قامت شرطة مدينة كيبيك اليوم بمداهمة محل لبيع الماريجوانا في وسط المدينة وأوقفت أحد الأشحاص.

وأكد الناطق بلسان الشرطة دافيد بواترا " ما نبحث عنه خاصة عو الماريجوانا والمنتجات المصنوعة منها. وأشارت الشرطة إلى أن أصحاب المحل لم يحصلوا على الترخيص الإلزامي لبيع المخدر من مؤسسة الصحة الكندية، ما يعني أن المحل يعمل بصورة غير شرعية.

الشرطة تداهم المحل © راديو كندا

وتجدر الإشارة إلى أن بيع الماريجوانا لأغراض طبية هو وحده مشروع حاليا بالرغم من قرار رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو بتشريع تصنيعها وبيعها لأغراض ترفيهية مطلع تموز – يوليو المقبل. ما يعني أنه حتى موعد تشريعها، ستطبق الشرطة القوانين المرعية الإجراء حاليا.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية