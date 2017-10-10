 لقاء الفرصة الأخيرة؟

يتوجه رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو بعد ظهر اليوم إلى العاصمة الأميركية واشنطن حيث يلتقي غدا الأربعاء بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في محاولة، يعتبرها الكثيرون يائسة، لإقناع الرئيس الأميركي بعدم إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي تم التوقيع عليها عام 1992.
وتتزامن الزيارة مع انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات التي يؤكد الخبراء الإقتصاديون أنها لن تؤدي إلى الإبقاء على الاتفاقية جراء إصرار الرئيس الأميركي على إلغائها وتكراره هذا الموقف السلبي في أكثر من مناسبة وتفضيله الاتفاقات الثنائية على الاتفاقات المتعددة الأطراف كما هي حال اتفاقية التبادل التجاري الحر في أميركا الشمالية.
المزيد من التفاصيل حول هذا الملف العالق في التقرير التالي
راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكنديةاستمعوا
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