 لقاء الفرصة الأخيرة؟

يتوجه رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو بعد ظهر اليوم إلى العاصمة الأميركية واشنطن حيث يلتقي غدا الأربعاء بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في محاولة، يعتبرها الكثيرون يائسة، لإقناع الرئيس الأميركي بعدم إلغاء اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي تم التوقيع عليها عام 1992.

شعار الرئيس الأميركي: إشترِ سلعا أميركية ووظّف أميركيين © Reteurs / Kevin Lamarque

وتتزامن الزيارة مع انطلاق الجولة الرابعة من المفاوضات التي يؤكد الخبراء الإقتصاديون أنها لن تؤدي إلى الإبقاء على الاتفاقية جراء إصرار الرئيس الأميركي على إلغائها وتكراره هذا الموقف السلبي في أكثر من مناسبة وتفضيله الاتفاقات الثنائية على الاتفاقات المتعددة الأطراف كما هي حال اتفاقية التبادل التجاري الحر في أميركا الشمالية.

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