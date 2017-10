Call Me Maybe، لكارلي راي جيبسن تتخطّى المليار مشاهدة

تخّطت الرائعة الغنائية "محتملٌ أن تتصل بي" Call Me Maybe للنجمة الكندية من مقاطعة بريتيش كولومبيا كارلي راي جيبسن Carly Rae Jepsen المليار مشاهدة على موقع يوتيوب.

وتلحق النجمة الكندية الشابة التي لمعت في برنامج آراب آيدول برُكب فنانين كنديين آخرين سجلّوا أرقاما قياسية بمشاهدات فيديوهات أغنياتهم على موقع يوتيوب الشهير ويأتي في طليعتهم ابن أونتاريو جاستن بيبير وشون منديس ودريك وذي ويك أند وماجيك، وهؤلاء جميعا تخطت مشاهدات فيديوهاتهم عتبة المليار مشاهدة.

وتأتي أغنية "محتمل أن تتصل بي" في المرتبة ال 80 لأكثر الأغنيات المصوّرة على شكل فيديو كليب مشاهدة في العالم.

ولعل أغنية كارلي راي جيبسن وإن تخطت المليار مشاهدة فهي لم تلحق إلى اليوم بشهرة ديسباسيتو Despacito لجاستن بيبير التي تجتاز الأربعة مليار مشاهدة وهو رقم قياسي لم تسّجله أي أغنية على الإطلاق إلى اليوم، تأتي بعدها أغنية See You Again لويز خليفة وأغنية Gangnam Style.

وغرّدت النجمة الكندية جيبسن على تويتر قائلة:

إنّه جنون حقيقي...شكرا لجميع الأشخاص الذين تشاركوا الأغنية وسمحوا لطفلي بأن ينتشر ويكون في كل مكان!

وتجدر الإشارة إلى أن هذا التميّز لأغنية كارلي راي جيبسن لم يكن بين ليلة وضحاها إذ إن فيديو كليب الأغنية كان قد نشر في آذار/مارس من العام 2012 وقد صوّر مع جاستن بيبير وسيلينا غوميز وآشليه تيسديل وأخذ في الانتشار وكسب الشهرة عبر العالم ليحقق اليوم رقما قياسيا في المشاهدات.

ويذكر أن اغنية Call Me Maybe سمحت لصاحبتها بحصد جائزة جونو التي تتوّج صناع الأغنية الإنكليزية في كندا في العام 2013.