إحدى لوحات شبح الأوبيرا الرائعة
Photo Credit: الصور الرسمية (EVENKO)

“شبح الأوبيرا” فانتازيا وإبداع لامتناهي

من إعداد كوليت زينة ضرغام | barid@rcinet.ca
الأربعاء 11 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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بدأت في مونتريال عروض المسرحية الغنائية "شبح الأوبيرا" The Phantom Of The Opera على خشبة مسرح ويلفريد بيلوتييه Wilfrid Pelletier كبرى المسارح في ساحة الفنون العريقة Place Des Arts وسط مونتريال التي تتسع ل 3000 متفرّج.

العروض التي بدأت في الرابع من شهر تشرين الأول/أوكتوبر الجاري وتستمر حتى الخامس عشر منه، نفذت كل بطاقاتها خصوصا أن العرض شهير جدا وهو أحد أقدم وأهم المسرحيات الغنائية التي لا زال يقدّمها إلى اليوم مسرح برودواي Broadway الشهير في نيويورك.

شبح الأوبيرا أيريك مع مغنية الأوبيرا كريستين في مشهد حواري رائع © الصور الرسمية (EVENKO)

وتجدر الإشارة إلى أن مسرحية شبح الأوبيرا سبق وقدّمت في مونتريال قبل خمسة وعشرين عاما ولكن النسخة الجديدة التي تقدم حاليا، كان العرض الأول لها في تشرين الثاني من العام 2013 وقد شاهدها إلى اليوم أكثر من مليونين ونصف المليون مشاهد في أميركا الشمالية وحدها، وقد وقّع الموسيقى في هذه النسخة الجديدة كامرون ماكنتوش Cameron Makintosh محافظا على روح الموسيقى الأصلية للمسرحية التي وضعها الموسيقي الانكليزي البارون أندرو لويد ويبير Adrew Lloyd Webber.

راقصات الباليه في شبح الأوبيرا © الصور الرسمية (EVENKO)

Le Fantome De l’Opera هي في الأساس رواية كتبها الروائي الفرنسي غاستون لورو Gaston Leroux في العام 1909ولكنها لم تنل الاهتمام في البداية لتعّد اليوم من روائع الأدب الفرنسي في القرن العشرين وقد صورت للسينما في نسختين على الأقل كما قدّمت في المسرح الفرنسي والعربي والأنكليزي لتكون نسخة برودواي الأشهر على الإطلاق لهذه الملحمة الانسانية والفنتازيا الأدبية الخالدة...

على مدى ساعتين ونصف الساعة، خطفت المسرحية أنفاسي ولم أستطع أن أنبس ببنت شفة منبهرة بالأزياء والديكور والملابس والمؤثرات الصوتية ومستسلمة لحكاية شبح الأوبيرا تقصّها أصوات سماوية تحمل سامعيها إلى السماء السابعة والى فضاءات لا تعيش فيها سوى أرواح طاهرة تعشق الحب وتنشد السلام...

تاليا تستمعون إلى تقرير أعددته حول رائعة برودواي في مونتريال ويتخلل التقرير لقطات حيّة من المسرحية الغنائية:

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فئة ثقافة وفنون

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