ارتفاع عدد النساء السجينات في كندا

ارتفع عدد النساء المعتقلات في السجون الفيديرالية الكندية بصورة لافتة خلال السنوات العشر الأخيرة.

وأفاد المحقق الإصلاحي في السجون الكنديعدد النساء المعتقلات في السة إيفان زينغر بأن الارتفاع بلغ نسبة سبعة وثلاثين بالمئة وأن عددا كبيرا منهن كنّ ضحية أعمال جرمية في الماضي إذ أن أكثر من ثلثي النساء المعتقلات تعرضن في السابق إلى اعتداءات جنسية مرة واحدة على الأقل في حياتهن وأن تسعين بالمئة منهن تعرضن لاعتداءات جسدية في السابق.

أحد السجون النسائية الكندية © راديو كندا

من جهتها أكدت سافانا جنتيلي مديرة الشؤون القانونية في إحدى الجمعيات الكندية أن "بعضا من تلك النساء أكدن لها بأن أول مرة شعرن فيها بالأمان كانت أول ليلة قضينها في السجن، ما يعني أن ثمة مشكلة في مجتمعاتنا ، ما يكشف نقصا في الموارد لمساعدة النساء من مثل تأمين أماكن سكن بإيجارات زهيدة والنقص في الوظائف وصعوبة الحصول على مساعدات طبية لمعالجة الصحة النفسية والإدمان على المخدرات.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية