حاول الانتحار، فعطّل السير

شهد جسر بيار لابورت على مدخل مدينة كيبيك زحمة سيارات خانقة صباح اليوم بعد إقفاله لحوالي ثلاث ساعات لإنقاذ رجل تسلق أحد أعمدته بغية الانتحار وإلقاء نفسه في نهر السان لوران. ما أدى إلى إقفال الجسر وتحويل السير إلى جسر كيبيك القديم وطرقات فرعية لتمكين الشرطة من التدخل لإنقاذه.

زحمة السير على الجسر © راديو كندا

وقد سارعت كافة أجهزة الإنقاذ وفريق التدخل التكتي للشرطة إلى المكان، وكذلك سيارات الإسعاف والإطفاء وتمكنت بعد بضع ساعات من إقناع الرجل بالنزول عن الجسر.

كما شارك في العملية زورق تابع لأمن كيبيك. واستعملت العبّارات لنقل الركاب والسيارات على خط كيبيك – ليفي النهري كل عشرين دقيقة وذلك حتى العاشرة صباحا.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية