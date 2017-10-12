مشاركة المغتربين اللبنانيين في الانتخابات في لبنان

مسألة مشاركة المغتربين اللبنانيين في الانتخابات التشريعية في الوطن الأم مطروحة منذ ما قبل الاستقلال، لكنها لم تترجم على أرض الواقع لأسباب لوجستية طبعا، ولكن خاصة لأسباب سياسية وحتى طائفية بحيث أن غالبية المغتربين يومها كانت من المسيحيين.
اليوم، بات الأمر ممكنا بعد إصدار مجلس الوزراء اللبناني قانونا يسمح للبنانيين بالمشاركة في الانتخابات في مناطق انتشارهم.
ولكن ثمة شروطا وإجراءات يجب أن يقوم بها الراغب بالمشاركة، في طليعتها تسجيل اسمه على لوائح الشطب. والأمر بات سهلا لأن التسجيل سيتم إلكترونيا، فلا يضطر إلى قطع مسافات طويلة لتسجيل الاستمارة في القنصليات أو السفارات.
للمزيد من التفاصيل حول التسجيل والمشاركة أجريت حديثا هاتفيا مع السفير الأستاذ فادي زيادة، قنصل لبنان العام في مونتريال:استمعوا
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