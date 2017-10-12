مشاركة المغتربين اللبنانيين في الانتخابات في لبنان

مسألة مشاركة المغتربين اللبنانيين في الانتخابات التشريعية في الوطن الأم مطروحة منذ ما قبل الاستقلال، لكنها لم تترجم على أرض الواقع لأسباب لوجستية طبعا، ولكن خاصة لأسباب سياسية وحتى طائفية بحيث أن غالبية المغتربين يومها كانت من المسيحيين.

اليوم، بات الأمر ممكنا بعد إصدار مجلس الوزراء اللبناني قانونا يسمح للبنانيين بالمشاركة في الانتخابات في مناطق انتشارهم.

مبنى البرلمان اللبناني © ? Sharif Karim / Reuters

ولكن ثمة شروطا وإجراءات يجب أن يقوم بها الراغب بالمشاركة، في طليعتها تسجيل اسمه على لوائح الشطب. والأمر بات سهلا لأن التسجيل سيتم إلكترونيا، فلا يضطر إلى قطع مسافات طويلة لتسجيل الاستمارة في القنصليات أو السفارات.