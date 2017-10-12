الزوجان المختطفان

الزوجان المختطفان
Photo Credit: راديو كندا

إلى الحرية بعد خمس سنوات من الأسر

من إعداد بيار أحمراني | barid@rcinet.ca
الخميس 12 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

بعد مضي خمسة أعوام على اختطافهم على أيدي مجموعة موالية للطالبان في أفغانستان، تم اليوم تحرير الكندي جوشوا بويل وزوجته الأميركية كيتلان كولمن وأولادهم الثلاثة سالمين على يد الجيش الباكستاني.

وكان الزوجان اختطفا في خريف العام 2012 خلال قيامهما بجولة سياحية في المناطق الجبلية على بعد أربعين كلمترا عن العاصمة كابول. وكانت الزوجة حاملا عند الاختطاف وولدت طفليها وطفلتها وهي قيد الأسر.

وأشار بيان صادر عن الجيش الباكستاني إلى أن " وكالات الاستخبارات الأميركية تمكنت من رصد تحركهم ، وأبلغت الجيش الباكستاني بعبورهم الأراضي الباكستانية فقام بعملية عسكرية تكللت بالنجاح وتم تحرير كل المخطوفين وهم سالمون ويتم حاليا ترحيلهم إلى بلدانهم.

وزيرة الهجرة الكندية كريستا فريلاند
وزيرة الهجرة الكندية كريستا فريلاند © cbc

وأعربت وزيرة الخارجية الكندية كريستا فريلاند عن ارتياحها للخبر مؤكدة أن " السلطات الكندية عملت بكثافة مع حكومات الولايات المتحدة وأفغانستان والباكستان ، ونحن نشكرهم للجهود التي قاموا بها.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية

شارك
كلمات مفتاحية ،
فئة دولي، سياسة

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
مجتمعأحمد نعمة يعترف بقتل زوجته" الخائنة " كاترين دوبوشيرفيلإقتصاد، سياسةهل تُستبدل اتفاقية "نافتا" باتفاقية ثنائية بين الولايات المتحدة وكندا؟دولي، سياسةإلى الحرية بعد خمس سنوات من الأسردولي، سياسةمشاركة المغتربين اللبنانيين في الانتخابات في لبنانمجتمعالقرية المسكونة في درامندفيل تحتفل بأعوامها العشرةثقافة وفنونالفنان جاسم الدندشي يسكنه الأحمر والأزرق وصهيل خيلثقافة وفنونمداخيل Blade Runner 2049 خيّبت التوّقعاتسياسة، هجرة ولجوءدخول التعديلات الجديدة على قانون الجنسية حيز التنفيذسياسة، مجتمعقراءة في تحديات "اللجنة حول التمييز الممنهج والعنصرية" في كيبيكإقتصاد، مجتمعميشاز غروب لتسهيل التواصل التجاري والإنساني

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية