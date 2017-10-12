إلى الحرية بعد خمس سنوات من الأسر

بعد مضي خمسة أعوام على اختطافهم على أيدي مجموعة موالية للطالبان في أفغانستان، تم اليوم تحرير الكندي جوشوا بويل وزوجته الأميركية كيتلان كولمن وأولادهم الثلاثة سالمين على يد الجيش الباكستاني.

وكان الزوجان اختطفا في خريف العام 2012 خلال قيامهما بجولة سياحية في المناطق الجبلية على بعد أربعين كلمترا عن العاصمة كابول. وكانت الزوجة حاملا عند الاختطاف وولدت طفليها وطفلتها وهي قيد الأسر.

وأشار بيان صادر عن الجيش الباكستاني إلى أن " وكالات الاستخبارات الأميركية تمكنت من رصد تحركهم ، وأبلغت الجيش الباكستاني بعبورهم الأراضي الباكستانية فقام بعملية عسكرية تكللت بالنجاح وتم تحرير كل المخطوفين وهم سالمون ويتم حاليا ترحيلهم إلى بلدانهم.

وزيرة الهجرة الكندية كريستا فريلاند © cbc

وأعربت وزيرة الخارجية الكندية كريستا فريلاند عن ارتياحها للخبر مؤكدة أن " السلطات الكندية عملت بكثافة مع حكومات الولايات المتحدة وأفغانستان والباكستان ، ونحن نشكرهم للجهود التي قاموا بها.

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