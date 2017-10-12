الرئيس الأميركي دونالد ترامب (إلى اليمين) ورئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو في البيت الأبيض أمس.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (إلى اليمين) ورئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو في البيت الأبيض أمس.
Photo Credit: CP / Sean Kilpatrick

هل تُستبدل اتفاقية “نافتا” باتفاقية ثنائية بين الولايات المتحدة وكندا؟

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الخميس 12 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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هل تطفئ اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية ("نافتا") 24 شمعة في أول يوم من العام المقبل؟ هناك احتمال جدي بألّا تتمكن من ذلك.

فالاتفاقية التي تضم كندا والولايات المتحدة والمكسيك والتي دخلت حيز التنفيذ في اليوم الأول من عام 1994 مهددة بالزوال بسبب المصاعب التي تواجه المفاوضات بشأن تحديثها والتي بدأت جولة رابعة منها أمس في مدينة أرلينغتون في ولاية فيرجينيا الأميركية على بعد كيلومترات قليلة من البيت الأبيض الذي استقبل أمس سيده دونالد ترامب رئيسَ الحكومة الكندية جوستان ترودو.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع ترودو إن هناك احتمالاً بألّا يتم التوصل إلى اتفاق بين دول "نافتا" الثلاث، وإن عليه هو أن يدافع عن مصالح العمال الأميركيين، وإنه يدرس إمكانية توقيع اتفاق تبادل حر مع كندا لوحدها إذا ما ظلت المفاوضات تواجه صعوبات.

وإذا كان ترودو قد أكد أمس أنه لا يزال متفائلاً بنجاح المفاوضات "الصعبة" حول اتفاقية "نافتا"، فهو أشار أمس، وللمرة الأولى، إلى احتمال فشل المفاوضات، مضيفاً أن كندا جاهزة لكافة الاحتمالات.

ولم تكن اتفاقية "نافتا" الملف الشائك الوحيد الذي تناوله ترودو مع ترامب. فرئيس الحكومة الكندية أبلغ الرئيس الأميركي انزعاج كندا من إقدام وزارة التجارة الأميركية على فرض رسوم جمركية تعويضية بنسبة 220% ورسوم لمكافحة الإغراق السلعي بنسبة 80% على "بومباردييه"، كبرى شركات الصناعات الجوية الكندية، على خلفية شكوى ضدّها من عملاق الصناعات الجوية الأميركي "بوينغ".

رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو (وسط الصورة) وزوجته صوفي غريغوار برفقة وزير الخارجية المكسيكي لويس فيدغاراي بعد هبوط طائرتهما اليوم في مطار مكسيكو في أول زيارة رسمية لترودو إلى المكسيك
رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو (وسط الصورة) وزوجته صوفي غريغوار برفقة وزير الخارجية المكسيكي لويس فيدغاراي بعد هبوط طائرتهما اليوم في مطار مكسيكو في أول زيارة رسمية لترودو إلى المكسيك © Marco Ugarte / AP

وبعد اجتماعه أمس بترامب يلتقي ترودو اليوم الرئيس المكسيكي إنريكه بينيا نييتو في أول زيارة رسمية له إلى المكسيك وسيتركز الحديث بينهما على اتفاقية "نافتا" ومستقبلها الذي يبدو غامضاً بعد نحوٍ من ربع قرن على دخولها حيز التنفيذ.

المزيد من التفاصيل في التقرير التالي:

(راديو كندا / وكالة الصحافة الكندية / أ ب / راديو كندا الدولي)

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فئة إقتصاد، سياسة

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