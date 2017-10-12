75 ألفاً مارسوا حق الاقتراع المبكر في انتخابات كالغاري

قالت هيئة الإشراف على الانتخابات في كالغاري، كبرى مدن مقاطعة ألبرتا في غرب كندا، إن 74965 شخصاً مارسوا حق الاقتراع المبكر في الانتخابات البلدية.

ويفوق هذا العدد بأكثر من ثلاثة أضعاف عدد الناخبين الذين اقترعوا مبكراً في الانتخابات البلدية الأخيرة. ففي عام 2013 مارس هذا الحق 23721 شخصاً من سكان كالغاري.

ودفع الإقبال المتزايد على الاقتراع المبكر في الانتخابات الحالية بلدية المدينة للاستعانة بموظفين إضافيين.

وانتهت فترة السماح بالاقتراع المبكر أمس، وسيكون بوسع ناخبي كالغاري الذين لم يدلوا بأصواتهم بعد ممارسة حقهم الانتخابي الاثنين المقبل، الموافق فيه السادس عشر من تشرين الأول (أكتوبر).

وسط كالغاري (أرشيف) © CBC

وكالغاري هي من المدن الكندية الكبيرة القليلة التي لا تزال تستخدم قسائم الاقتراع الورقية، ما يستلزم الكثير من الوقت لعملية فرز الأصوات والتحقق من سلامتها. "ولهذا السبب استعنا بموارد إضافية"، يقول المدير العام للانتخابات في المدينة، بول دنيس. لكن رغم ذلك لم تقرر البلدية بعد الانتقال إلى الاقتراع الإلكتروني، يضيف دنيس.

(راديو كندا / راديو كندا الدولي)