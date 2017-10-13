نجاح اسطوري ساحق لديسباسيتو مع أكثر من 4 مليار مشاهدة

لم يكن يدّل معنى أغنية ديسباسيتو Despacito التي تعني ببطء، على الإطلاق على السرعة الخيالية التي ستسير بها هذه الأغنية منذ إنطلاقتها مطلع العام الحالي إلى اليوم بصوت المغني الكندي جاستن بيبير Justin Beiber الذي أعاد توزيعها وأدائها مع المغنيين الأصليين البورتوريكيين لوي فونسي Luis Fonsi ودادي يانكي Daddy Yankee.

وحتى تاريخ الثاني عشر من تشرين الأول/أوكتوبر 2017 كانت ديسباسيتو قد تخّطت عتبة الأربعة مليار مشاهدة على موقع يوتيوب وهو رقم قياسي لم يحققه أي فيديو كليب في العالم إلى اليوم على الإطلاق.

وقد صوّرت الأغنية في أحد أحياء سان خوان عاصمة بورتوريكو التي ضربها مؤخرا الإعصار المدّمر ماريا.

وكانت ديسباسيتو قد حققت رقما قياسيا أول على مرّ العصور في السابع من شهر آب أغسطس الماضي عندما تجاوزت ال 3 مليار مشاهدة وهي حققت المليار الرابع في غضون شهرين من ذلك التاريخ.

وإذا قارنا ديسباسيتو مثلا بأغنية ابنة كولومبيا البريطانية كارلي راي جيبسن بعنوان "يحتمل أن تتصل بي" Call Me Maybe، فإن هذه الأخيرة لزمها خمس سنوات لكي تتخطى عتبة المليار مشاهدة مطلع هذا الأسبوع.

وبدأت Despacito بتسجيل الأرقام القياسية الأسطورية منذ شهر تموز/يوليو الماضي عندما صعدت إلى قمة الأغنيات الأكثر رواجا في العالم بحسب سبورتيفاي Sportify للتدوين الصوتي والفيديوهات، وأصبحت ديسباسيتو الأعنية الأكثر استماعا عبر كل العصور وبكل الوسائل حيث سجل فيديو كليب الأغنية إلى اليوم 6،4 من المشاهدات أو النقرّات بالتعبير الرقمي!

وديسباسيتو هي أول أغنية باللغة الاسبانية بعد ماكارينا Macarena التي احتلت رأس القائمة في سباق الأغاني في أميركا على مدى عشرة أسابيع وقد تفوّقت ديسباسيتو على ماكارينا وحافظت طيلة ستة عشر شهرا متاعقبا على أفضل مبيعات نسخ الأغنيات في الأسواق والصناعة الموسيقية في أميركا.

(المصدر: القسم الإنكليزي لهيئة الإذاعة الكندية، الصحافة الكندية)