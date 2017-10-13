النجم ماريو بيلشا
Photo Credit: هيئة الإذاعة الكندية

ماريو بيلشا ارتقى في تجسيد الاسطورة الفرنسية Becaud

من إعداد كوليت زينة ضرغام | barid@rcinet.ca
الجمعة 13 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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قدّم الفنان الكندي المخضرّم ماريو بيلشا Mario Pelchat عرضين على خشبة مسرح الكابريه في كازينو مونتريال يومي الأربعاء والخميس تحت عنوان: "والآن بيكو" Et Maintenant Becaud.

ماريو بيلشا في التحية الختامية يتوسط الفرقة الموسيقية © زينة ضرغام

وهو عنوان الألبوم أيضا الذي أطلقه من جسّد في الماضي أحدب نوتردام في رائعة لوك بلاموندون المسرحية الغنائية الفنان ماريو بيلشا، وقد صدر الألبوم في العام 2015 ليبدأ جولة بيكو فقط مطلع العام الحالي، وتستمر عروض والآن بيكو في عدد من المدن الكندية حتى نهاية العام الحالي.

وقد بيعت من الألبوم منذ صدوره أكثر من 50 ألف نسخة علما أن كبار الأغنية غنوا ألحان وكلمات الأسطورة الفرنسي بيكو الذي توفي قبل نحو 15 عاما نذكر منهم الفيس بريسلي وفرانك سيناترا وبربارا سترايسند واديت بياف...

في العرض الذي شاهدته ليلة أمس على مسرح كازينو مونتريال لعب ماريو بيلشا عدة أدوار ولم يكن مغنيا فحسب وسط صور بيكو التي ملات المسرح وفرقة موسيقية مبدعة، فكان ماريو بيلشا تارة مهرّجا وطورا مغني شانسونيه كما لعب دور الحكواتي في سرد مسيرة جيلبير بيكو وممثل ستاند آب كوميدي في عدة فقرات من العرض مما أضفى جوا من الدينامية والحماسة والتفاعل بين النحم وجمهوره.

تاليا تستمعون إلى تقرير حول العرض يتخلله مقاطع حية:

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