توقيف نجل وزير الصحة الكيبيكي

تم توقيف جوفروا باريت، نجل وزير الصحة الكيبيكي غايتان باريت، في أعقاب إقدامه على الهرب بعد صدمه دراجة هوائية في أحد شوارع مونتريال. وقد أصيب سائق الدراجة، البالغ من العمر سبعة وعشرين عاما، بجروح بليغة في رأسه لكن حياته ليست بخطر.

وبدل أن يتوقف سائق السيارة ، كما تقتضي القوانين الكيبيكية في مثل هذه الظروف، تابع سيره بسرعة كبيرة وبعكس السير، وتم لاحقا إيجاد السيارة المسجلة باسم وزير الصحة في أحد شوارع مونتريال. وتسعى الشرطة حاليا لتحديد هوية من كان وراء مقود السيارة خلال وقوع الحادث.

السيارة الجانية © راديو كندا

هذا وأعرب وزير الصحة الكيبيكي غايتان باريت في بيان أصدره اليوم عن "صدمته" مؤكدا أن أفكاره الأولى تتوجه إلى الضحية وأقاربها وأضاف: " على إبني، الذي سأرافقه وأقف إلى جانبه كما كل الأهل، أن يجيب الآن عن أفعاله".

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