سيرز تصفي محلاتها التجارية المئة والثلاثين

سمحت محكمة أونتاريو العليا اليوم لشركة سيرز للبيع بالمفرق بتصفية محلاتها المئة والثلاثين المنتشرة في معظم المدن الكندية. وبات على الشركة مباشرة التصفية ابتداء من التاسع عشر من الجاري وقد تستغرق عملية التصفية ما بين عشرة وأربعة عشر أسبوعا

وكانت سيرز وضعت نفسها تحت حماية قانون التسويات مع الدائنين في الثاني والعشرين من حزيران – يونيو الفائت.

أحد محلات سيرز © PC / Ryan Remiorz/The Canadian Press

وتم حتى الآن إقفال ثمانية وخمسين محلا تابعا لسيرز ما أدى إلى تسريح أكثر من ثلاثة آلاف موظف. وستؤدي تصفية الشركة بأكملها إلى فقدان اثني عشر ألف شخص وظائفهم عبر الأراضي الكندية.

ويعزو الخبراء الاقتصاديون تدهور وضع سيرز المالي إلى تنامي البيع عبر شبكة الإنترنيت

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية