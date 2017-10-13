اللايدي غاغا تستأنف من مونتريال جولتها

انتهى قسط الراحة بالنسبة للنجمة الأميركية اللايدي غاغا وتستأنف جولتها الأميركية الشمالية مستهلّة بمدينة مونتريال في الثالث من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل على خشبة مسرح مركز بيل Bell الشاسع في وسط المدينة التي كانت ستعتليه في الرابع من شهر أيلول/سبتمبر الماضي ولكن حفلتها ألغيت في اللحظة الأخيرة بعدما نفذت كل بطاقات الدخول واعتذرت اللايدي غاغا على طريقتها من جمهور حيث قدّمت لهم البيتزا مجانا!

وذكرت إدارة أعمال النجمة الأميركية يومها بأنها تعاني من التهاب في الجهاز التنفسي، هذا وأجبرت اللايدي غاغا على إلغاء مشاركتها في مهرجان موسيقى الروك في الريو في البرازيل في الفترة ذاتها بعدما دخلت إلى المستشفى.

وألغت النجمة الأميركية سلسلة من الحفلات في أوروبا كانت على جدولها أيضا وكشفت بأنها تعاني من مرض مزمن يتسبب لها بتعب وإرهاق وآلام في مختلفة.

وقد ظهرت اللايدي غاغا في مهرجان الأفلام الدولي في تورنتو حيث عرض الفيلم الوثائقي عنها بعنوان: Five Foot Two، ظهرت تبكي في مرّات عدة من شدّة الأوجاع والآلام .

وتختتم اللايدي غاغا جولتها في مدن أميركا الشمالية في الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر المقبل في لوس أنجلوس لتنطلق جولتها في المدن الأوروبية في الرابع عشر من كانون الثاني/يناير من العام المقبل في برشلونة وتنتهي في برلين في الثالث والعشرين من شهر شباط/فبراير المقبل.

(المصدر: الصحافة الكندية، هيئة الإذاعة الكندية)