الجيش الباكستاني يحرر أسرة كندية – أميركية من قبضة الطالبان

لم تكشف تفاصيل قيام الجيش الباكستاني أمس بتحرير الكندي جوشوا بويل وزوجته الأميركية كيتلان كولمن وإطفالهم الثلاثة المولودين في الأسر. وأكتفت الأطراف المعنية، الولايات المتحدة وكندا والباكستان ، بالقول بأن المخابرات الأميركية تمكنت من رصد تحرك الخاطفين وقيامهم بنقل المخطوفين من أفغانستان إلى الباكستان ما مكن الجيش الباكستاني من اعتراضهم وتحرير الأسرى بسلام. كما عبر الأميركيون والكنديون عن فرحهم وفخرهم بالتحرير عبر التنسيق الكامل بين الأطراف المعنية الثلاثة.

ذوو الكندي جوشوا بويلد © راديو كندا

المزيد من التفاصيل في التقرير التالي