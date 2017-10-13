أوتاوا: استراتيجية الطاقة حوار متواصل مع المواطنين

قال اليوم وزير الموارد الطبيعية الكندي جيم كار إن استراتيجية الطاقة المنتظَرة لن تأتي على شاكلة وثيقة واحدة إنما هي حوار متواصل مع المواطنين.

وأوضح كار أنه لن يكون هناك إعلان كبير عن رؤية مستقبلية للحكومة في مجال الطاقة إنما تقديم متواصل للاستراتيجية في هذا المجال وبأشكال مختلفة.

وزير الموارد الطبيعية الكندي جيم كار (أرشيف). © CP / Adrian Wyld

وجاء كلام وزير الموارد الطبيعية في خطاب ألقاه في وينيبيغ، عاصمة مقاطعة مانيتوبا في غرب الوسط الكندي، ضمن محاضرة حول مستقبل الطاقة في كندا نظمها برنامج "جيل الطاقة" (Génération Énergie) التابع لوزارة الموارد الطبيعية. وضمت المحاضرة خبراء في مجال الطاقة وممثلي شركات عاملة في هذا القطاع من مختلف أنحاء العالم.

(وكالة الصحافة الكندية)