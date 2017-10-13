أسبوع ارتفاع للدولار الكندي وبورصة تورونتو

بلغ معدل سعر الدولار الكندي خلال جلسة اليوم 80,08 سنتاً أميركياً، بارتفاع 0,10 سنت أميركي عن معدل سعره أمس و0,39 سنت أميركي عن معدل سعره يوم الجمعة الفائت، فيكون قد ارتفع بنسبة 0,49% إزاء العملة الأميركية هذا الأسبوع.

وهذا أول أسبوع ارتفاع للدولار الكندي مقابل الدولار الأميركي بعد أربعة أسابيع متتالية من التراجع.

وفي بورصة تورونتو أغلق المؤشر الرئيسي (S&P/TSX) الأسبوع اليوم على 15807,17 نقطة، بارتفاع 64,97 نقطة عن مستوى إغلاقه أمس و78,85 نقطة عن مستوى إغلاقه يوم الجمعة الفائت، فيكون قد ارتفع بنسبة 0,5% هذا الأسبوع.

وجاء ارتفاع المؤشر المركّب للبورصة الرئيسية في كندا اليوم مدفوعاً بأسهم النفط والذهب.

وهذا خامس أسبوع ارتفاع على التوالي لبورصة تورونتو، وارتفع مؤشرها الرئيسي بنسبة 5,48% منذ إغلاق يوم الجمعة 8 أيلول (سبتمبر) الفائت.

بورصة تورونتو (أرشيف) © CP / Frank Gunn

وفي سوق نيويورك أغلق اليوم سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي تسليم تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على 51,45 دولاراً أميركياً، بارتفاع 0,85 دولار أميركي عن سعر إغلاقه أمس و2,16 دولار عن سعر إغلاقه الأسبوع الفائت، ليكون بالتالي قد ارتفع بنسبة 4,38% هذا الأسبوع بعد تراجعه بنسبة 4,61% الأسبوع الفائت.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)