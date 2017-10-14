Photo Credit: RCI

أرقام الأسبوع المنتهي السبت 14 – 10 – 2017

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
السبت 14 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

فقرة أرقام الأسبوع يعدّها ويقدّمها هذا الأسبوع كلّ من بيار أحمراني وكوليت زينة ضرغام وفادي الهاروني.

أربعة مليارات

هو الرقم القياسي الذي سجلته اليوم في عدد المشاهدات على موقع يوتيوب أغنية الفنان الكندي جاستن بيبير بعنوان "ديسباسيتو" Despacito وهو رقم اسطوري غير مسبوق في الصناعة الموسيقية ولم تحققه إلى اليوم أية أغنية على وجه الكرة الأرضية.

الأغنية هي في الأصل وقعّها كتابة ولحنا الفنانان البورتوريكيان لويس فونسي ودادي يانكي وهذا الأخير شهير بأغنية الراب، ولكن الأغنية البورتوريكية المولد الكندية التبني لم تلق الرواج قبل أن يعيد توزيعها وغنائيها من نجميها الأصليين الفنان الكندي الشاب من مقاطعة أونتاريو جاستن بيبير في شهر كانون الثاني مطلع العام الحالي.

فيديو كليب ديسباسيتو © CBC

مليار

المليار الذي حققته أغنية "محتمل أن تتصل بي" Call Me Maybe مطلع هذا الاسبوع للمواطنة الكندية أيضا من بريتيش كولومبيا كارلي راي جيبسن كان يمكن أن يكون رقما مرموقا لولا مقارنته بالرقم الذي حققته اغنية ديسباسيتو التي سيقتضي وقت طويل قبل أن تلحق بها أغنية أخرى حتى لو كانت لجاستن بيبير نفسه!

اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية
اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية © CBC

أرقام تتمحور حول اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي يعتزم الرئيس الأميركي إلغاءها:

341,3  مليار دولار هي قيمة السلع والبضائع التي صدرتها كندا إلى الولايات المتحدة العام الماضي بموجب الاتفاقية، أي حوالي خمسة وسبعين بالمئة من مجمل الصادرات الأميركية.

298 مليار دولار هي قيمة السلع والخدمات التي باعتها فروع الشركات الكندية في الولايات المتحدة، مقابل 14 مليار وستمئة مليون دولار ، قيمة السلع والخدمات التي باعتها فروع الشركات الأميركية في كندا

Canadian Foreign Minister Chrystia Freeland speaks in Washington at the Canadian embassy as NAFTA renegotiations were about to begin last week.
Canadian Foreign Minister Chrystia Freeland speaks in Washington at the Canadian embassy as NAFTA renegotiations were about to begin last week. © Aaron P. Bernstein/Reuters)

35203  هو عدد الشركات الكندية التي تعاطت تجاريا مع الولايات المتحدة العام الماضي

2,2 مليون هو عدد الوظائف في الولايات المتحدة التي تعتمد على اتفاقية التجارة الحرة مقابل 3,4 مليون وظيفة في كندا

تشكل كندا أهم سوق لتصدير السلع والخدمات لإثنتين وثلاثين ولاية أميركية من أصل خمسين ولاية، وثاني أهم سوق لتسع ولايات أخرى.

سيدة مهاجرة مسرورة بحصولها على الجنسية الكندية في حفل رسمي في هاليفاكس في تشرين الأول (أكتوبر) 2010
سيدة مهاجرة مسرورة بحصولها على الجنسية الكندية في حفل رسمي في هاليفاكس في تشرين الأول (أكتوبر) 2010 © الحكومة الكندية

ثلاث من أصل خمس

فابتداءً من يوم الأربعاء أصبح بإمكان الحاصل على الإقامة الدائمة في كندا تقديم طلب الحصول على جنسيتها بعد إقامته فيها ثلاث سنوات على الأقل من أصل السنوات الخمس التي تسبق تقديمه الطلب.

وهذا من أبرز التعديلات على قانون الجنسية الكندية التي أعلن عنها الأسبوع الفائت وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة في الحكومة الليبرالية في أوتاوا أحمد حسين.

وكانت حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر قد عدلت القانون ليصبح على المهاجر الراغب بالحصول على الجنسية الكندية أن يقيم في كندا أربع سنوات على الأقل من أصل السنوات الست التي تسبق تقديمه الطلب.

كما ألغى الوزير حسين شرط الإقامة في كندا 183 يوماً على الأقل في كل واحدة من سنوات الإقامة المحتسبة.

كما أن امتحان الجنسية وإثبات الكفاءة في واحدة على الأقل من لغتيْ كندا الرسميتيْن، الفرنسية والإنكليزية، أصبحا ملزميْن لطالبي الجنسية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و54 عاماً بعد أن كانا شرطاً على الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و64 عاماً.

استمعوا
شارك
كلمات مفتاحية ، ، ،
فئة أرقام الأسبوع، إقتصاد، ثقافة وفنون، سياسة، هجرة ولجوء

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
إقتصاد، سياسةمواقف في أقوال للأسبوع المنتهي السبت 14 – 10 – 2017أرقام الأسبوع، إقتصاد، ثقافة وفنون، سياسة، هجرة ولجوءأرقام الأسبوع المنتهي السبت 14 – 10 – 2017إقتصادأسبوع ارتفاع للدولار الكندي وبورصة تورونتوثقافة وفنوناللايدي غاغا تستأنف من مونتريال جولتهاإقتصاد، سياسةأوتاوا: استراتيجية الطاقة حوار متواصل مع المواطنينإقتصاد، سياسةترودو من المكسيك: تمسك بـ"نافتا" وباتفاقات تجارية "تقدمية"دولي، سياسةالجيش الباكستاني يحرر أسرة كندية – أميركية من قبضة الطالبانثقافة وفنونماريو بيلشا ارتقى في تجسيد الاسطورة الفرنسية Becaudإقتصاد، مجتمعسيرز تصفي محلاتها التجارية المئة والثلاثينمجتمعتوقيف نجل وزير الصحة الكيبيكي

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية
Radio-Canada.ca CBC.ca
La revente immobilière en hausse au QuébecTrump serre la vis à l'Iran, sans déchirer l'accord sur le nucléaire... pour l'instantEntente de principe entre GM et les grévistes de son usine d'IngersollLa GRC prépare un nouveau questionnaire pour demandeurs d'asile « dépourvu de préjugés »Une enseignante d’Alma meurt subitement devant ses élèvesUne famille canado-américaine de retour au Canada, après 5 ans de captivitéLe frère de Harvey Weinstein nie que leur maison de production pourrait être vendueLa Californie aux prises avec les pires feux de son histoireDéraillement à Laval : « Ça aurait pu être beaucoup plus grave », admet Marc DemersRetard majeur dans les analyses des biopsies à l’Hôpital de Hull
GM, union reach tentative deal at Ontario CAMI plantGovernment removing hurdles to missing persons DNA data bankGovernment releases legal limits for drugged driving but can't say how much pot is too muchNenshi has big lead over closest contender in Calgary's mayoral race, new Forum poll suggestsAccused Lindhout kidnapper admits in sting video receiving $10,000 of ransomGovernment threatens to sue company that says it can't afford to restore rail line to Churchill, Man.Initial U.S. demands on dairy don't calm Canadian anxieties at NAFTA talksThinking through the consequences: Donald Trump, Iran and the trust gapIndigenous burlesque troupe upends stereotypes on stageGovernment concerned with plan to drop potentially toxic rocket into Canadian Arctic waters