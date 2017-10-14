أرقام الأسبوع المنتهي السبت 14 – 10 – 2017

فقرة أرقام الأسبوع يعدّها ويقدّمها هذا الأسبوع كلّ من بيار أحمراني وكوليت زينة ضرغام وفادي الهاروني.

أربعة مليارات

هو الرقم القياسي الذي سجلته اليوم في عدد المشاهدات على موقع يوتيوب أغنية الفنان الكندي جاستن بيبير بعنوان "ديسباسيتو" Despacito وهو رقم اسطوري غير مسبوق في الصناعة الموسيقية ولم تحققه إلى اليوم أية أغنية على وجه الكرة الأرضية.

الأغنية هي في الأصل وقعّها كتابة ولحنا الفنانان البورتوريكيان لويس فونسي ودادي يانكي وهذا الأخير شهير بأغنية الراب، ولكن الأغنية البورتوريكية المولد الكندية التبني لم تلق الرواج قبل أن يعيد توزيعها وغنائيها من نجميها الأصليين الفنان الكندي الشاب من مقاطعة أونتاريو جاستن بيبير في شهر كانون الثاني مطلع العام الحالي.

فيديو كليب ديسباسيتو © CBC

مليار

المليار الذي حققته أغنية "محتمل أن تتصل بي" Call Me Maybe مطلع هذا الاسبوع للمواطنة الكندية أيضا من بريتيش كولومبيا كارلي راي جيبسن كان يمكن أن يكون رقما مرموقا لولا مقارنته بالرقم الذي حققته اغنية ديسباسيتو التي سيقتضي وقت طويل قبل أن تلحق بها أغنية أخرى حتى لو كانت لجاستن بيبير نفسه!

اتفاقية التجارة الحرة في أميركا الشمالية © CBC

أرقام تتمحور حول اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والتي يعتزم الرئيس الأميركي إلغاءها:

341,3 مليار دولار هي قيمة السلع والبضائع التي صدرتها كندا إلى الولايات المتحدة العام الماضي بموجب الاتفاقية، أي حوالي خمسة وسبعين بالمئة من مجمل الصادرات الأميركية.

298 مليار دولار هي قيمة السلع والخدمات التي باعتها فروع الشركات الكندية في الولايات المتحدة، مقابل 14 مليار وستمئة مليون دولار ، قيمة السلع والخدمات التي باعتها فروع الشركات الأميركية في كندا

Canadian Foreign Minister Chrystia Freeland speaks in Washington at the Canadian embassy as NAFTA renegotiations were about to begin last week. © Aaron P. Bernstein/Reuters)

35203 هو عدد الشركات الكندية التي تعاطت تجاريا مع الولايات المتحدة العام الماضي

2,2 مليون هو عدد الوظائف في الولايات المتحدة التي تعتمد على اتفاقية التجارة الحرة مقابل 3,4 مليون وظيفة في كندا

تشكل كندا أهم سوق لتصدير السلع والخدمات لإثنتين وثلاثين ولاية أميركية من أصل خمسين ولاية، وثاني أهم سوق لتسع ولايات أخرى.

سيدة مهاجرة مسرورة بحصولها على الجنسية الكندية في حفل رسمي في هاليفاكس في تشرين الأول (أكتوبر) 2010 © الحكومة الكندية

ثلاث من أصل خمس

فابتداءً من يوم الأربعاء أصبح بإمكان الحاصل على الإقامة الدائمة في كندا تقديم طلب الحصول على جنسيتها بعد إقامته فيها ثلاث سنوات على الأقل من أصل السنوات الخمس التي تسبق تقديمه الطلب.

وهذا من أبرز التعديلات على قانون الجنسية الكندية التي أعلن عنها الأسبوع الفائت وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة في الحكومة الليبرالية في أوتاوا أحمد حسين.

وكانت حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر قد عدلت القانون ليصبح على المهاجر الراغب بالحصول على الجنسية الكندية أن يقيم في كندا أربع سنوات على الأقل من أصل السنوات الست التي تسبق تقديمه الطلب.

كما ألغى الوزير حسين شرط الإقامة في كندا 183 يوماً على الأقل في كل واحدة من سنوات الإقامة المحتسبة.

كما أن امتحان الجنسية وإثبات الكفاءة في واحدة على الأقل من لغتيْ كندا الرسميتيْن، الفرنسية والإنكليزية، أصبحا ملزميْن لطالبي الجنسية الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و54 عاماً بعد أن كانا شرطاً على الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و64 عاماً.