مبنى البرلمان الكندي في أوتاوا (أرشيف).

مبنى البرلمان الكندي في أوتاوا (أرشيف).
Photo Credit: Radio-Canada / Paul Skene

مواقف في أقوال للأسبوع المنتهي السبت 14 – 10 – 2017

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
السبت 14 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك

مواقف في أقوال برنامج نختار فيه أقوالاً لشخصيّات كنديّة أو غير كنديّة من وحي أحداث متصلة بكندا أو لكندا مواقف إزاءها.

أعد هذه الحلقة كلّ من بيار أحمراني وكوليت زينة ضرغام وفادي الهاروني.

عقد رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو هذا الاسبوع مباحثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن حول مستقبل اتفاقية التبادل التجاري الحرّ بين دول أميركا الشمالية الثلاث: كندا والولايات المتحدة الأميركية والمكسيك يما يعرف باتفاق النافتا.

وقد أعرب الزعيم الكندي عن ضبابية الموقف الأميركي من الاتفاق الذي دخل حيز التطبيق في العام 1994 مشيرا ولاول مرة إلى احتمال فشل المفاوضات مؤكدا أن بلاده جاهزة لكل السيناريوهات.

دونالد ترامب يرّحب بضيفه الكندي في البيت الأبيض
دونالد ترامب يرّحب بضيفه الكندي في البيت الأبيض © Jonathan Ernst

وكان جوستان ترودو يتحدث إلى الصحافيين خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب محادثاته مع الرئيس الأميركي في واشنطن في الحادي عشر من الجاري.

هذا وغادر ترودو واشنطن مباشرة إلى المكسيك للقاء الرئيس المكسيكي أنريكي بينيا نييتو في أول زيارة رسمية له إلى المكسيك ولن يكون طبعا بالأمر السهل على الزعيم الكندي تقريب وجهات النظر بين المكسيك والولايات المتحدة خصوصا أن دونالد ترامب بدأ عهده بالتلويح والتهديد ببناء جدار على الحدود الاميركية مع المكسيك، الأمر الذي لم يستثيغه على الإطلاق الرئيس المكسيكي وشعبه!

الموقف الأميركي من اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك كان واضحا ولم يتغير وقد أعلنه الرئيس دونالد ترامب في أغقاب لقائه مع رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو. نستمع إلى بعض المقتطفات منه:

لقاء ترامب ترودو
لقاء ترامب ترودو © راديو كندا

"سنرى ما سيؤول إليه مصير النافتا أي اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية وأنا معارض للاتفاقية منذ فترة طويلة لعدم عدالتها وقلت بأننا سنعيد التفاوض وأعتقد أن جوستان (ترودو) يدرك أنه بإمكاننا التوصل إلى حل ما. سنرى ما سيحدث ونحن نقوم بمفاوضات قاسية وستعرفون نتائجها قريبا . ومن المحتمل ألا نتمكن من التوصل إلى اتفاق مع أي من الطرفين (المكسيكي والكندي) ولكننا سنسعى للاتفاق مع أحد الطرفين وأعتقد أن أمامنا فرصة للقيام بأمور خلاقة تعود بالخير على كندا والمكسيك والولايات المتحدة".

ويجمع متابعو الملف على أنه بات من غير الوارد أن تستمر اتفاقية التجارة الحرة بشكلها الحالي، أي اتفاقية ثلاثية، فترامب أكد وكرر أكثر من مرة أنه يفضل الاتفاقيات الثنائية على الاتفاقيات المتعددة الأطراف.

اتفاقية التجارة الحرة
اتفاقية التجارة الحرة © CBC

من هنا، ليس مستبعدا أن يعقد كل طرف اتفاقا ثنائيا مع طرف آخر ونشهد اتفاقية أميركية كندية، وأخرى أميركية مكسيكية وثالثة اتفاقية كندية مكسيكية.

رئيس الحكومة الكيبيكية فيليب كويار
رئيس الحكومة الكيبيكية فيليب كويار © PC/Clement Allard

"ما الذي تريدونه، أنتم وسائل الإعلام؟ تريدون رطل لحم، بعض دماء على الطاولة؟ أهذا ما يهمكم؟ تريدون مآسي إنسانية، أهذا ما يثيركم قليلاً؟ تريدون مقالات جميلة حول ذلك؟"

الكلام لرئيس حكومة كيبيك فيليب كويار، وبعضه مستوحىً من رواية تاجر البندقية لشكسبير، وقاله صباح الخميس في لقاء مرتجل مع الصحافيين في أحد فنادق كيبيك، العاصمة الكيبيكية، رداً على صحافي سأله لماذا Rita de Santis هي الوحيدة التي فقدت منصبها في الحكومة في إطار التعديل الوزاري الواسع الذي أعلن عنه كويار في اليوم السابق والذي تضمن تبديلاً في توزيع عدد من الحقائب الوزارية إضافة إلى زيادة عدد الوزراء من خمسة وعشرين إلى ثلاثين.

وكانت دي سانتيس الوزيرة المسؤولة عن الاطلاع على المعلومات وإصلاح المؤسسات الديمقراطية في حكومة كويار الليبرالية منذ كانون الثاني (يناير) من العام الفائت.

وجاء هذا التعديل الوزاري الواسع في أعقاب الخسارة الفادحة التي مُني بها الحزب الليبرالي الكيبيكي في الانتخابات الفرعية التي جرت يوم الاثنين من الأسبوع الفائت في إحدى دوائر العاصمة الكيبيكية، وبالكاد قبل سنة من موعد الانتخابات التشريعية العامة المقبلة في المقاطعة.

استمعوا
شارك
كلمات مفتاحية ، ، ، ، ،
فئة إقتصاد، سياسة

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
إقتصاد، سياسةمواقف في أقوال للأسبوع المنتهي السبت 14 – 10 – 2017أرقام الأسبوع، إقتصاد، ثقافة وفنون، سياسة، هجرة ولجوءأرقام الأسبوع المنتهي السبت 14 – 10 – 2017إقتصادأسبوع ارتفاع للدولار الكندي وبورصة تورونتوثقافة وفنوناللايدي غاغا تستأنف من مونتريال جولتهاإقتصاد، سياسةأوتاوا: استراتيجية الطاقة حوار متواصل مع المواطنينإقتصاد، سياسةترودو من المكسيك: تمسك بـ"نافتا" وباتفاقات تجارية "تقدمية"دولي، سياسةالجيش الباكستاني يحرر أسرة كندية – أميركية من قبضة الطالبانثقافة وفنونماريو بيلشا ارتقى في تجسيد الاسطورة الفرنسية Becaudإقتصاد، مجتمعسيرز تصفي محلاتها التجارية المئة والثلاثينمجتمعتوقيف نجل وزير الصحة الكيبيكي

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية
Radio-Canada.ca CBC.ca
La revente immobilière en hausse au QuébecTrump serre la vis à l'Iran, sans déchirer l'accord sur le nucléaire... pour l'instantEntente de principe entre GM et les grévistes de son usine d'IngersollLa GRC prépare un nouveau questionnaire pour demandeurs d'asile « dépourvu de préjugés »Une enseignante d’Alma meurt subitement devant ses élèvesUne famille canado-américaine de retour au Canada, après 5 ans de captivitéLe frère de Harvey Weinstein nie que leur maison de production pourrait être vendueLa Californie aux prises avec les pires feux de son histoireDéraillement à Laval : « Ça aurait pu être beaucoup plus grave », admet Marc DemersRetard majeur dans les analyses des biopsies à l’Hôpital de Hull
GM, union reach tentative deal at Ontario CAMI plantGovernment removing hurdles to missing persons DNA data bankGovernment releases legal limits for drugged driving but can't say how much pot is too muchNenshi has big lead over closest contender in Calgary's mayoral race, new Forum poll suggestsAccused Lindhout kidnapper admits in sting video receiving $10,000 of ransomGovernment threatens to sue company that says it can't afford to restore rail line to Churchill, Man.Initial U.S. demands on dairy don't calm Canadian anxieties at NAFTA talksThinking through the consequences: Donald Trump, Iran and the trust gapIndigenous burlesque troupe upends stereotypes on stageGovernment concerned with plan to drop potentially toxic rocket into Canadian Arctic waters