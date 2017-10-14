أول موسوعة رقمية عربية تنافس ويكيبيديا

جمهرة موسوعة رقمية عربية جديدة تتميز عن موسوعة ويكيبيديا المعروفة بمحتواها الموثق حول مواضيع متعددة من بينها العلوم و التاريخ و السياسة والفن.

ويساهم في موسوعة جمهرة أكثر من عشرة آلاف مشارك بعثوا بمعلوماتهم إلى هيئة تحرير تقوم بالتثبيت و التدقيق في صحة المعلومة ومصدرها قبل أن تنشرها على الموقع الإلكتروني. وهي ميزة تريد أن تتميز بها جمهرة على الموسوعة المعرفية والمعروفة، ويكيبيديا.

وتعتبر هذه الموسوعة من أول الموسوعات الرقمية باللغة العربية من إنتاج مبحرين عرب و موجهة إلى المستخدمين في العالم العربي.

ومن بين المواضيع التى تلاقي شعبية في موسوعة جمهرة نذكر بالخصوص الآداب و الفنون و الدين و السياسة و التاريخ و التكنولوجيا و الانترنت.

زبير الجازي