بلا حدود ليوم الأحد 15 – 10 – 2017



بلا حدود برنامج نقدّم فيه مجموعة من تقاريرنا الأسبوعيّة التي تتمحور حول مواضيع متفرّقة سياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة وسواها. وهذه الحلقة من تقديم كوليت زينة ضرغام التي أعدتها مع بيار أحمراني وفادي الهاروني.

هل تُستبدل اتفاقية "نافتا" باتفاقية ثنائية بين الولايات المتحدة وكندا؟

هل تطفئ اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية ("نافتا") 24 شمعة في أول يوم من العام المقبل؟ هناك احتمال جدي بألّا تتمكن من ذلك.

فالاتفاقية التي تضم كندا والولايات المتحدة والمكسيك والتي دخلت حيز التنفيذ في اليوم الأول من عام 1994 مهددة بالزوال بسبب المصاعب التي تواجه المفاوضات بشأن تحديثها والتي بدأت جولة رابعة منها يوم الأربعاء في مدينة أرلينغتون في ولاية فيرجينيا الأميركية على بعد كيلومترات قليلة من البيت الأبيض حيث استقبل سيده دونالد ترامب رئيسَ الحكومة الكندية جوستان ترودو في اليوم نفسه.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع ترودو إن هناك احتمالاً بألّا يتم التوصل إلى اتفاق بين دول "نافتا" الثلاث، وإن عليه هو أن يدافع عن مصالح العمال الأميركيين، وإنه يدرس إمكانية توقيع اتفاق تبادل حر مع كندا لوحدها إذا ما ظلت المفاوضات تواجه صعوبات.

وإذا كان ترودو قد أكد أنه لا يزال متفائلاً بنجاح المفاوضات "الصعبة" حول اتفاقية "نافتا"، فهو أشار يوم الأربعاء، وللمرة الأولى، إلى احتمال فشل المفاوضات، مضيفاً أن كندا جاهزة لكافة الاحتمالات.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (إلى اليمين) ورئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو في البيت الأبيض يوم الأربعاء © CP / Sean Kilpatrick

تسكنه دمشق بدفئها وضياء مدنها المنسيّة وتقّض مضجعه صور حربها المرّوعة، الفنان المتعدد المواهب جاسم الدندشي

يُسخّر المهاجر السوري في مونتريال الفنان جاسم الدندشي كل الأدوات من أجل عكس روحه التي خبأ فيها ذكريات جميلة عطرة من شآمه ومن طفولته في مسقط رأسه في مدينة تلّ كلخ الواقعة على الحدود السورية اللبنانية.

في مونتريال، نلتقيه في كل زاوية شعرية، أدبية، تشكيلية، اجتماعية، سياسية، عروبية وحتى كندية، في المرسم والصالون الأدبي، في الغاليريات والمتاحف وفي الامسيات الشعرية يتوّهج حضور هذا الحامل لهّمِ المشرق وحضارته وثقافته محاولا أن يزيل سوء فهم ويُعبّد طريق عِلمٍ ويَكرُز بالحب والسلام!

جاسم الدندشي في معرض للخط العربي في مونتريال © جاسم الدندشي

من معرض للخط العربي إلى معرض فنون تشكيلية إلى أمسية شعرية حول الشاعر الدمشقي نزار قباني وبلقيسه يقدّمها هذا السبت في مونتريال مع الشاعرة الكندية العراقية أروى السمرّائي، في كل هذه الاحتفاليات، يحاول جاسم الدندشي، الذي لم يمض على وصوله إلى مونتريال سوى أربع سنوات، أن يفجّر حزنا ووجعا، سؤالا وحيرة، غضبا وثورة، حبا وفرحا، شوقا وحنينا وإلى ما هنالك من مشاعر واختلاجات متناقضة يتمخض بها هذا الهارب إلى الضوء والشرفات: جاسم الدندشي!

مشاركة المغتربين اللبنانيين في الانتخابات في لبنان

قنصل لبنان العام في مونتريال السفير فادي سعادة © القنصلية اللبنانية

مسألة مشاركة المغتربين اللبنانيين في الانتخابات التشريعية في الوطن الأم مطروحة منذ ما قبل الاستقلال، لكنها لم تترجم على أرض الواقع لأسباب لوجستية طبعا، ولكن خاصة لأسباب سياسية وحتى طائفية بحيث أن غالبية المغتربين يومها كانت من المسيحيين.

مبنى البرلمان اللبناني © ? Sharif Karim / Reuters

اليوم، بات الأمر ممكنا بعد إصدار مجلس الوزراء اللبناني قانونا يسمح للبنانيين بالمشاركة في الانتخابات في مناطق انتشارهم.

ولكن ثمة شروطا وإجراءات يجب أن يقوم بها الراغب بالمشاركة، في طليعتها تسجيل اسمه على لوائح الشطب. والأمر بات سهلا لأن التسجيل سيتم إلكترونيا، فلا يضطر إلى قطع مسافات طويلة لتسجيل الاستمارة في القنصليات أو السفارات.

للمزيد من التفاصيل حول التسجيل والمشاركة أجرى بيار أحمراني حديثا هاتفيا مع السفير الأستاذ فادي زيادة، قنصل لبنان العام في مونتريال: