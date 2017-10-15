من اليسار، مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.

من اليسار، مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
Photo Credit: RCI

بلا حدود ليوم الأحد 15 – 10 – 2017

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الأحد 15 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

شارك


بلا حدود برنامج نقدّم فيه مجموعة من تقاريرنا الأسبوعيّة التي تتمحور حول مواضيع متفرّقة سياسيّة واقتصاديّة وثقافيّة وسواها. وهذه الحلقة من تقديم كوليت زينة ضرغام التي أعدتها مع بيار أحمراني وفادي الهاروني.

هل تُستبدل اتفاقية "نافتا" باتفاقية ثنائية بين الولايات المتحدة وكندا؟

هل تطفئ اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية ("نافتا") 24 شمعة في أول يوم من العام المقبل؟ هناك احتمال جدي بألّا تتمكن من ذلك.

فالاتفاقية التي تضم كندا والولايات المتحدة والمكسيك والتي دخلت حيز التنفيذ في اليوم الأول من عام 1994 مهددة بالزوال بسبب المصاعب التي تواجه المفاوضات بشأن تحديثها والتي بدأت جولة رابعة منها يوم الأربعاء في مدينة أرلينغتون في ولاية فيرجينيا الأميركية على بعد كيلومترات قليلة من البيت الأبيض حيث استقبل سيده دونالد ترامب رئيسَ الحكومة الكندية جوستان ترودو في اليوم نفسه.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع ترودو إن هناك احتمالاً بألّا يتم التوصل إلى اتفاق بين دول "نافتا" الثلاث، وإن عليه هو أن يدافع عن مصالح العمال الأميركيين، وإنه يدرس إمكانية توقيع اتفاق تبادل حر مع كندا لوحدها إذا ما ظلت المفاوضات تواجه صعوبات.

وإذا كان ترودو قد أكد أنه لا يزال متفائلاً بنجاح المفاوضات "الصعبة" حول اتفاقية "نافتا"، فهو أشار يوم الأربعاء، وللمرة الأولى، إلى احتمال فشل المفاوضات، مضيفاً أن كندا جاهزة لكافة الاحتمالات.

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (إلى اليمين) ورئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو في البيت الأبيض يوم الأربعاء
الرئيس الأميركي دونالد ترامب (إلى اليمين) ورئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو في البيت الأبيض يوم الأربعاء © CP/Sean Kilpatrick

تسكنه دمشق بدفئها وضياء مدنها المنسيّة وتقّض مضجعه صور حربها المرّوعة، الفنان المتعدد المواهب جاسم الدندشي

يُسخّر المهاجر السوري في مونتريال الفنان جاسم الدندشي كل الأدوات من أجل عكس روحه التي خبأ فيها ذكريات جميلة عطرة من شآمه ومن طفولته في مسقط رأسه في مدينة تلّ كلخ الواقعة على الحدود السورية اللبنانية.

في مونتريال، نلتقيه في كل زاوية شعرية، أدبية، تشكيلية، اجتماعية، سياسية، عروبية وحتى كندية،  في المرسم والصالون الأدبي، في الغاليريات والمتاحف وفي الامسيات الشعرية يتوّهج حضور هذا الحامل لهّمِ المشرق وحضارته وثقافته محاولا أن يزيل سوء فهم ويُعبّد طريق عِلمٍ ويَكرُز بالحب والسلام!

جاسم الدندشي في معرض للخط العربي في مونتريال © جاسم الدندشي

من معرض للخط العربي إلى معرض فنون تشكيلية إلى أمسية شعرية حول الشاعر الدمشقي نزار قباني وبلقيسه يقدّمها هذا السبت في مونتريال مع الشاعرة الكندية العراقية أروى السمرّائي، في كل هذه الاحتفاليات، يحاول جاسم الدندشي، الذي لم يمض على وصوله إلى مونتريال سوى أربع سنوات، أن يفجّر حزنا ووجعا، سؤالا وحيرة، غضبا وثورة، حبا وفرحا، شوقا وحنينا وإلى ما هنالك من مشاعر واختلاجات متناقضة يتمخض بها هذا الهارب إلى الضوء والشرفات: جاسم الدندشي!

مشاركة المغتربين اللبنانيين في الانتخابات في لبنان

قنصل لبنان العام في مونتريال السفير فادي سعادة
قنصل لبنان العام في مونتريال السفير فادي سعادة © القنصلية اللبنانية

مسألة مشاركة المغتربين اللبنانيين في الانتخابات التشريعية في الوطن الأم مطروحة منذ ما قبل الاستقلال، لكنها لم تترجم على أرض الواقع لأسباب لوجستية طبعا، ولكن خاصة لأسباب سياسية وحتى طائفية بحيث أن غالبية المغتربين يومها كانت من المسيحيين.

مبنى البرلمان اللبناني
مبنى البرلمان اللبناني © ? Sharif Karim / Reuters

اليوم، بات الأمر ممكنا بعد إصدار مجلس الوزراء اللبناني قانونا يسمح للبنانيين بالمشاركة في الانتخابات في مناطق انتشارهم.

ولكن ثمة شروطا وإجراءات يجب أن يقوم بها الراغب بالمشاركة، في طليعتها تسجيل اسمه على لوائح الشطب. والأمر بات سهلا لأن التسجيل سيتم إلكترونيا، فلا يضطر إلى قطع مسافات طويلة لتسجيل الاستمارة في القنصليات أو السفارات.

للمزيد من التفاصيل حول التسجيل والمشاركة أجرى بيار أحمراني حديثا هاتفيا مع السفير الأستاذ فادي زيادة، قنصل لبنان العام في مونتريال:

استمعوا
شارك
كلمات مفتاحية ، ، ، ، ، ، ، ،
فئة إقتصاد، ثقافة وفنون، سياسة، هجرة ولجوء

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

مواضيع أخرى

@*@ Comments

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

 حرف متوفر

ملاحظة : تعترفون ، عبر إرسال تعليقاتكم ، بحق راديو كندا الدولي بنشرها كاملة أو متجزأة أو بأية صورة كان . وتجدر الإشارة إلى أن راديو كندا

الدولي غير مسؤول عن الآراء التي تعبرون عنها. وسيتم الاطلاع على تعليقاتكم ونشرها في حال احترامها لقواعد السلوك على الإنترنيت أي: : اللياقة – نت

اللياقة – نت :

شروط استخدام الموقع

ندما تعبر عن رأيك الشخصي عبر منبر إعلامي ، عليك أن تكون لائقا ومهذبا كما لو أنك تخاطب شخصا وجها لوجه . فالإهانات والتهجمات الشخصية غير مسموحة . ذلك أن عدم الموافقة على رأي ما أو فكرة ما أو حدث ما شيء ، وعدم احترام الآخر شيء أخر. فذوو العقول الراجحة لا يتفقون دائما وهذا بدون شك يصب في مصلحة النقاش.

اللياقة – نت هي مجموعة قواعد السلوك التي يجب أن يحترمها من يستعمل شبكات التواصل الاجتماعي. وعلى الراغب في استعمال تلك الوسائل أن يطلع على تلك القواعد قبل المشاركة في أي حوار وإلا تعرض للمنع من المشاركة.

  1. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي ليست مغفلة . فعند التسجل على المستعمل ذكر اسمه وكنيته ومكان إقامته التي تظهر على الشاشة عند نشره أي تعليق . ولراديو كندا الدولي الحق في عدم نشر أي تعليق إذا ما شك في صحة هوية الناشر.
  2. إن سرقة هوية أي كان بهدف التضليل والإساءة للآخر تعتبر جنحة خطيرة تستدعي الطرد . ـ إن منابر راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بصرف النظر عن السن والعرق والدين والجنس أو التوجه الجنسي.

  3. إن منابر التواصل في راديو كندا الدولي مفتوحة للجميع بغض النظر عن السن والعرق والدين والجنس والتوجه الجنسي.

  4. أن الأقوال الافترائية والحاقدة والعنصرية والكارهة للأجانب والمثليين والمهينة أو المميزة بحق المرأة أو تجاه الأصل العرقي أو الديني أو بحق فئة عمرية لن تنشر .
  5. إن الكتابة بالخط العريض أو تسطير الكلمات أمر ممنوع.
  6. إن التعابير المبتذلة والنابية والمسيئة ممنوعة فالمنابر مواقع عامة وما يكتب عليها يمكن أن يسيء إلى البعض . ومن يستعمل لغة غير لائقة يتعرض للطرد.
  7. إن الاحترام المتبادل واجب على المستعملين . لذلك فالإهانات ممنوعة وكذلك التهديد ومضايقة الآخرين . وبإمكانكم معارضة الرأي الآخر دون مهاجمته.
  8. إن تبادل الحجج والآراء المتناقضة هو عنصر أساسي لنقاش سليم شرط ألا يتحول إلى حوار شخصي بين مشاركين يتناقشان دون الاهتمام بسائر المشاركين . وهذا النوع من المشاركة لن ينشر.
  9. إن راديو كندا الدولي يبث بخمس لغات لذلك فالنقاش عبر المنتديات يجب أن يتم باللغة نفسها المستعملة في الموقع واستعمال لغات أخرى ، باستثناء بعض الكلمات ، محظور . كما أن الرسائل غير المتعلقة بموضوع النقاش لن تنشر.
  10. إن إرسال رسائل متكررة يضر بالتبادل والنقاش لذلك فهو غير مسموح .
  11. إن تضمين التعليقات صوراً أو أي نوع من الملفات ممنوع . أما تضمين الرسائل وصلات لمواقع أخرى فمسموح شرط أن تحترم تلك المواقع سلوك اللياقة على الإنترنيت علماً أن راديو كندا الدولي غير مسؤول بتاتاً عن مضمون تلك المواقع .
  12. إن نقل نص للغير ، حتى لو كان إسم الكاتب مذكوراً ، أمر غير مسموح إذا كان النص يشكل معظم التعليق .
  13. إن نشر الدعاية أو الدعوة للتحرك بأي شكل من الأشكال ممنوع عبر منابر راديو كندا الدولي
  14. إن كل التعليقات وسائر أشكال المحتوى يتم الكشف عليها مسبقاً ويحتفظ راديو كندا الدولي بحق عدم نشرها .
  15. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق إقفال أي منبر كان أي وقت كان ودون سابق إنذار .
  16. يحتفظ راديو كندا الدولي بحق تغيير قواعد السلوك هذه في أي وقت كان وبدون سابق إنذار .
  17. إن المشاركة في منابر راديو كندا الدولي تسمح له بنشر التعليقات على شبكة الإنترنيت لمدة غير محددة ، ما يعني أيضا أن تلك الرسائل ستكون متوفرة على محركات البحث عبر الإنترنيت .
  18. إن راديو كندا الدولي ليس ملزماً بسحب رسائلكم من على شبكة الإنترنيت في حال طلبتم ذلك . لذلك ندعوكم للتفكير ملياً بما تودون نشره وانعكاساته

*

﻿

بحث بواسطة

فئة

المعد

خياراتكم في الواجهة لغات أخرى
arabic language at public school
إقتصاد، ثقافة وفنون، سياسة، هجرة ولجوءبلا حدود ليوم الأحد 15 - 10 - 2017انترنت و تقنية، تكنولوجيا وإنترنيتأول موسوعة رقمية عربية تنافس ويكيبيدياإقتصاد، سياسةمواقف في أقوال للأسبوع المنتهي السبت 14 – 10 – 2017أرقام الأسبوع، إقتصاد، ثقافة وفنون، سياسة، هجرة ولجوءأرقام الأسبوع المنتهي السبت 14 – 10 – 2017إقتصادأسبوع ارتفاع للدولار الكندي وبورصة تورونتوثقافة وفنوناللايدي غاغا تستأنف من مونتريال جولتهاإقتصاد، سياسةأوتاوا: استراتيجية الطاقة حوار متواصل مع المواطنينإقتصاد، سياسةترودو من المكسيك: تمسك بـ"نافتا" وباتفاقات تجارية "تقدمية"دولي، سياسةالجيش الباكستاني يحرر أسرة كندية – أميركية من قبضة الطالبانثقافة وفنونماريو بيلشا ارتقى في تجسيد الاسطورة الفرنسية Becaud

تابعونا

على الفيسبوك
على تويتر اشتركوا في النشرة الإلكترونية