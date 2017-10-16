اوتاوا تعلن خفض الضريبة على المؤسّسات الصغيرة

من المتوقّع أن يعلن وزير المال الكندي بيل مورنو في وقت لاحق اليوم عن خفض الضريبة على المؤسّسات الصغيرة من 10،5بالمئة إلى 9 بالمئة حسب معلومات حصلت عليها سي بي سي هيئة الاذاعة الكنديّة.

ويندرج هذا الاجراء في إطار الاصلاح الضريبي المثير للجدل الذي أعلنته الحكومة الكنديّة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو.

ويشارك في الاعلان عن خفض الضريبة كلّ من رئيس الحكومة ووزير المال ووزيرة المؤسسات الصغيرة والسياحة بارديش شاغّر.

وزيرة المؤسسات الصغيرة والسياحة بارديش شاغّر © PC / Adrian Wyld

ويهدف الاصلاح الضريبي حسب الحكومة إلى وضع حدّ للاجراءات التي أتاحت للأثرياء تشكيل مؤسّسات صغيرة للحدّ بشكل غير عادل من قيمة الضرائب المتوجّبة عليهم.

وأثار القرار ردود فعل مستاءة من قبل الأطبّاء والمحامين والتجار والمزارعين وبعض رؤساء حكومات المقاطعات الذين يرون أن الاصلاح الضريبي يسيء إلى الطبقة الوسطى التي تدّعي الحكومة الليبراليّة حمايتها حسب قولهم.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)