اونتاريو: اساتذة المعاهد يعلنون الاضراب

أعلن 24 معهدا في اونتاريو الاضراب عن العمل اعتبارا من يوم الاثنين، ما حرم 500 ألف طالب من الدروس في عدد من مدن المقاطعة من بينها تورونتو واوتاوا وسادبوري.

وتقول نقابة موظّفي القطاع العام في اونتاريو التي تمثّل 13 ألف أستاذ ومدرّس ومستشار تربوي إنّ معاهد المقاطعة لم تتجاوب مع مطالبها المتعلّقة بالأمن الوظيفي للأساتذة المتعاقدين وتوظيف المزيد من الأساتذة بدوام كامل والاستقلاليّة الأكاديميّة.

معهد بوريال في سادبوري © Radio-Canada/Yvon Thériault

ولكنّ مجلس التوظيف في المعاهد وصف الاضراب بأنّه عديم الفائدة وغير عادل بالنسبة للطلاّب.

وأضاف المجلس بأنّ مطالب النقابة تكلّف المعاهد 250 مليون دولار في السنة.

ووقّع نحو من 40 ألف طالب عريضة يطالبون فيها بتعويض مالي يتراوح من 20 إلى 30 دولارا عن كلّ يوم إضراب.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)