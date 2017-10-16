تظاهرة في مونتريال للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراُ في الساعة (أرشيف).

تظاهرة في مونتريال للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراُ في الساعة (أرشيف).
Photo Credit: CP / Graham Hughes

مونتريال: تظاهرة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الإثنين 16 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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جرت أمس تظاهرة في شوارع مونتريال طالب المشاركون فيها برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة.

وجادل المشاركون في التظاهرة بأنه من غير الطبيعي أن يعيش العاملون بدوام كامل بالحد الأدنى للأجور في حالة فقر. وهذا هو أيضاً رأي عضو مجلس العموم الكندي عن إحدى دوائر مونتريال أليكساندر بولريس الذي انضم للمتظاهرين. وينتمي بولريس للحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، ثاني أحزاب المعارضة في المجلس.

وانطلق المتظاهرون عند العاشرة صباحاً من أمام إحدى محطات المترو في المدينة وساروا مسافة 15 كيلومتراً، لرمزيتها، حتى وصولهم إلى أحد المتنزهات.

تظاهرة في معهد الـ
تظاهرة في معهد الـ"سيجيب" في مدينة غاسبيه للمطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة (أرشيف) © Radio-Canada/William Bastille Denis

ولم تكن تلك التظاهرة الأولى من نوعها في مونتريال أو في سائر مدن مقاطعة كيبيك، ورعتها منظمات نقابية وطلابية وجمعيات أهلية رأى ممثلوها أن على كيبيك، ثانية كبريات مقاطعات كندا من حيث عدد السكان، أن تحذو حذو مقاطعات أونتاريو وبريتيش كولومبيا وألبرتا التي باشرت رفع الحد الأدنى للأجور بهدف إيصاله في السنوات القليلة المقبلة إلى 15 دولاراً في الساعة. وهذه المقاطعات الثلاث هي على التوالي الأولى والثالثة والرابعة من حيث عدد السكان.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور في كيبيك 11,25 دولاراً في الساعة منذ الأول من أيار (مايو) الفائت. والعام الماضي كان 219 ألف شخص يعملون بالحد الأدنى للأجور في هذه المقاطعة.

(راديو كندا / راديو كندا الدولي)

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