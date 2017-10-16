 امتلاك السلاح في كندا: دعوة للتشدد

في وقت تعهد فيه وزير الأمن الفيديرالي رالف غوديل بتعديل القانون الكندي لحمل السلاح مع نهاية العام الحالي، كشف تجمع "البوليتيكنيك – أتذكر" عن الطلبات التي رفعها للحكومة والتي من شأنها تغيير أنظمة اقتناء وحمل السلاح في كندا بصورة عميقة.

ففي مذكرة من عشرين صفحة رفعها التجمع الذي أسس لإحياء ذكرى مجزرة معهد البوليتكنيك في مونتريال في السادس من كانون الأول 1989 حيث أقدم شاب على قتل أربع عشرة طالبة، يقترح فيها مجموعة من الإجراءات لضبط حمل السلاح.

وجاء في المذكرة: " إن المحافظين أضعفوا قانون اقتناء السلاح الفردي بالنسبة إلى التدقيق في منح التراخيص وسجلات البيع ونقل السلاح وبيع الأسلحة الهجومية، وما نطلبه هو تصحيح القوانين التي وضعتها حكومة المحافظين السابقة والتي اضعفت قوانين امتلاك السلاح".

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ومن بين المطالب التي رفعها التجمع:

التشدد في منح تراخيص اقتناء السلاح عبر تحقيق معمق في الملف الشخصي لطالب الرخصة، التحقيق الإلزامي حول امتلاك رخصة لاقتناء السلاح من قبل الشرطة الملكية عند بيع قطعة السلاح بين شخصين أو عبر التجار، الاحتفاظ لمدة طويلة بالمعلومات المتعلقة ببيع الأسلحة ، إعتماد نظام تصنيف جديد للأسلحة وإعادة النظر في الأنظمة المتعلقة بعدد الرصاصات في ملقّم قطعة السلاح.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية