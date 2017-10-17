كالغاري: الناخبون جدّدوا ثقتهم بالعمدة ناهد ننشي

أسفرت الانتخابات البلديّة التي جرت أمس الاثنين في مدينة كالغاري عن فوز العمدة ناهد ننشي بولاية ثالثة على رأس المجلس البلدي.

وتمكّن ننشي من الفوز رغم المنافسة القويّة من قبل المرشّح بيل سميث الذي أظهرت بعض استطلاعات الرأي التي أُجريت خلال الحملة الانتخابيّة تفوّقه على ننشي.

"هذه الحملة الانتخابيّة هي بمثابة نظرة إلى السنوات السبع الماضية، إلى النجاحات والأخطاء. هنالك أشياء كثيرة نفخر بها وأخرى نتعلّم منها قال العمدة في خطابه بعد إعلان النتائج".

وأضاف بأنّ المجلس البلدي سيضع الايديولوجيّات جانبا وسيعمل من أجل أبناء مدينة كالغاري.

الناخبون في كالغاري ينتظرون أمام أحد مراكز الاقتراع للادلاء بأصواتهم © Sarah Lawrynuik/CBC/هيئة الاذاعة الكنديّة

وأقرّ المرشّح المنافس بيل سميث بفوز ننشي وتعهّد بمتابعة العمل لخدمة أبناء المدينة مضيفا بأنّ الأمور لم تنته لأنّه خسر في الانتخابات كما قال.

وكانت الحملة الانتخابيّة قد تمحورت حول تراجع شعبيّة العمدة ناهد ننشي بسبب الوضع الاقتصادي الصعب واستنفاذ السلطة بعد ولايتين له في منصبه.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)