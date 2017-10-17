نيوبرنزويك: إحراءات متشدّدة في عيد الهالووين

عمدت مدينة باثورست في مقاطعة نيوبرنزويك إلى تعديل إجراءات السلامة ليلة عيد الهالووين وحدّدت منع التجوّل لطرق الأبواب والحصول على السكاكر اعتبارا من الثامنة مساء بالنسبة لمن دون السادسة عشرة من العمر.

وصوّت المجلس البلدي على التعديل ورفع السنّ إلى 16 عاما بدل 14 عاما كما كانت تنصّ عليها الاجراءات السابقة.

ومدّدت المدينة منع التجوّل للأشخاص المقنّعين من الساعة السابعة إلى الثامنة مساء.

يقطين مزيّن لعيد الهالووين © Radio-Canada

ويتعرّض المخالفون لغرامة قدرها 200 دولار كما قال عمدة المدينة باولو فانجيمي الذي أشار إلى أنّه لم تصدر أي غرامة منذ 10 سنوات حتّى اليوم.

وكان أحد أبناء باثورست قد طلب العام الماضي إعادة طرح الموضوع على النقاش وأثار طلبه الاهتمام في مختلف أنحاء كندا.

ويجري الاحتفال بعيد الهالووين في الحادي والثلاثين من تشرين الأوّل اكتوبر من كلّ سنة ويتنكّر المحتفلون بأزياء هالووين ويطرقون أبواب المنازل المزيّنة باليقطين المزخرف لجمع الحلوى والسكاكر في إطار تقليد معروف باسم خدعة أم حلوى.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)