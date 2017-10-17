تورونتو: مساعدة إضافية لإسكان اللاجئين

طلبت مؤسسة الخدمات والإسكان والملاجئ في اونتاريو من المجلس البلدي منحها مبلغ عشرين مليون دولار لتمكينها من تمديد برنامج السكن المؤقت لطالبي اللجوء في ثلاثة فنادق حتى نهاية العام المقبل، وإضافة أسرّة جديدة في تلك الفنادق.

وأكد رئيس اللجنة المهتمة بإسكان اللاجئين جيمس باشترناك، أن ارتفاع عدد طالبي اللجوء خلال السنة والنصف الماضية شكل ضغطا كبيرا على نظام الإسكان وأن الفنادق الثلاثة التي وضعتها البلدية لإسكان اللاجئين لم تعد كافية لتلبية الطلبات. وأضاف: " إن النزاعات الجيوسياسية وأجواء الريبة السائدة في الولايات المتحدة من شأنها مفاقمة المشكلة".

طالبو لجوء آتون من الولايات المتحدة © راديو كندا

واعتبر المستشار البلدي المدافع عن حقوق اللاجئين جو ميهيف أن على البلدية تأمين المبلغ من صندوق الطوارئ وأضاف: " أن مستشاري البلدية لم يتخلوا يوما عمن لا يملك هوية أو أوراق ثبوتية وطالبي اللجوء واللاجئين" واعتبر أن على الحكومتين الفيديرالية والمحلية المساهمة أيضا في تخفيف وطأة المشكلة.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية.