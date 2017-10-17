أونتاريو: مشروع قانون ضد الكعب العالي

قدمت النائبة الليبيرالية في برلمان تورونتو كريستينا مارتنز مشروع قانون يهدف إلى تغيير القانون المحلي للصحة والسلامة في العمل.

ومشروع القانون الخاص يقضي بمنع أصحاب العمل في المقاطعة من إرغام النساء العاملات على ارتداء أحذية ذات كعب عالٍ ، وبخاصة في البارات والمقاهي والمطاعم.

واعتبرت النائبة أن مشروع القانون المقترح "سيجعل من أونتاريو أكثر عدالة تجاه المرأة ويحمي كافة النساء العاملات".

نادلة في أحد المقاهي © CBC

وكانت لجنة حقوق الإنسان في اونتاريو أكدت السنة الماضية في إطار تقرير حول زي العمل أنه يجب عدم إرغام العاملات في المقاهي والمطاعم على ارتداء الكعب العالي والتنورة القصيرة.

يذكر أن مقاطعة بريتيش كولومبيا أقرت قانونا بهذا المعنى السنة الماضية.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية