“أواه يا كندا”: كتاب يروي ذكريات مهاجرة

تحتفل كندا بمرور مئة وخمسين عاما على تأسيس الاتّحاديّة الكنديّة ويحتفل الكنديّون كلّ على طريقته بالمناسبة.

السيّدة نيكول شويري ابو حلقة كنديّة لبنانيّة مضت على وصولها كمهاجرة من لبنان ثلاثون سنة.

طريق التأقلم مع المجتمع الكنديّ لم تكن دوما سهلة، ووجدت نيكول ابوحلقة نفسها في مواجهة واقع جديد مختلف على أكثر من صعيد عمّا كانت تعيشه في الوطن الأم.

نيكول شويري أبو حلقة مع عائلتها © Nicole Abouhalka

لكنّ الجهد والمثابرة والرغبة في التأقلم ذلّلت الصعاب وأصدرت السيّدة ابو حلقة عام 2010 كتابا بعنوان "أواه يا كندا" تروي فيه تجربتها وتروي بروح مرحة أحداثا وطرائف مرّت بها العائلة.

وكان الكتاب متنفّسا لها بعد معاناتها مع المرض وقدّمت ريعه لمؤسّسات خيريّة.

وأحبّت في العيد المئة والخمسين لكندا وفي ذكرى مرور 30 عاما على وصولها إلى هنا أن تعيد إصدار الكتاب بنسختين ورقيّة والكترونيّة.

أجريت مقابلة مع نيكول شويري أبوحلقة التي تحدّثت لإذاعتنا من غويلف في مقاطعة اونتاريو.