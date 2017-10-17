"علّم علمك لمن يجهل وتعلم ممن يعلم ما تجهل" مقولة للغزالي تحولت شعارا لكل من يسعى لتبادل المعرفة وإفادة الآخرين من علمه وخبراته.

وفي هذا الإطار أطلقت مؤسسة " مايندز ماستر فاونديشين" وجمعية " جون مايكل فرحات"، وبالتعاون مع جامعة الروح القدس في لبنان، "البرنامج التعليمي المجتمعي لبناء مستقبل مشرق" وهو برنامج يجمع خبرات المهنيين اللبنانيين المنتشرين والمقيمين، ويتوجه خاصة للطلاب في لبنان.

الطلاب المستفيدون من البرنامج © فؤاد فارس