الانتخابات البلدية: دعوة حثيثة للمواطنين المسلمين للمشاركة بكثافة

مقاطعة كيبيك على موعد مع انتخابات بلدية في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وفي هذا الإطار دُعي أكثر من ستة ملايين ناخب للمشاركة في اختيار المجالس البلدية لـ1105 مدينة وبلدة في مختلف أنحاء المقاطعة. وأطلقت المديرية العامة للانتخابات في المقاطعة حملة إعلانية لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات، آملةً أن تتخطى نسبة مشاركتهم فيها، وبكثير، نسبة الـ47% المُسجلة في الانتخابات البلدية الأخيرة عام 2013.

ضيفي الإمام حسن غيّة، إمام مسجد مدينة سان جان سور ريشوليو في مقاطعة كيبيك وعضو مجلس أئمة المقاطعة، يرى أن كل استحقاق انتخابي، أكان على مستوى البلدية أو المقاطعة أو الاتحادية الكندية، بالغ الأهمية، وأن على جميع الناخبين، ومن بينهم المواطنون المسلمون، أن يمارسوا هذا الحق، لا بل أن يقوموا بهذا "الواجب".

أكثر من ستة ملايين ناخب مدعوون للمشاركة في اختيار المجالس البلدية لـ1105 مدينة وبلدة في مختلف أنحاء مقاطعة كيبيك في 5 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل © Radio-Canada

وسعياً منه لحث المسلمين على المشاركة بكثافة في هذه الانتخابات، كتب الإمام غيّة مقالاً بعنوان "ما الدورُ الهام الذي ينتظر مسلمي كندا في الانتخابات البلدية القادمة؟"، نشره له موقعا "نون بوست" و"صدى المشرق". واليوم، وقبل أقل من ثلاثة أسابيع من موعد الانتخابات البلدية الكيبيكية، أجريتُ حديثاً مع الإمام الكندي، اللبناني المولد، حول مقاله.