الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتهايزر (أرشيف).

الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتهايزر (أرشيف).
Photo Credit: AP / Manuel Balce Ceneta

واشنطن ترى أن لا اتفاق نهائياً حول “نافتا” قبل العام المقبل

من إعداد فادي الهاروني | barid@rcinet.ca
الثلاثاء 17 أكتوبر, 2017 , لا توجد تعليقات ↓

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قال اليوم الممثل التجاري للولايات المتحدة روبرت لايتهايزر إن مفاوضات تحديث اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية ("نافتا") ستمتد إلى عام 2018.

ويُعتبر هذا الكلام بمثابة إقرار بأن مفاوضي الدول الثلاث في الاتفاقية لن يتوصلوا إلى اتفاق نهائي قبل نهاية السنة الحالية مثلما كانوا يأملون في السابق.

وأظهرت المقترحات التي قُدّمت في أرلينغتون قرب واشنطن في إطار الجولة الرابعة من مفاوضات "نافتا" بين دولها الثلاث، كندا والولايات المتحدة والمكسيك، أن الفوارق والاختلافات في المواقف كبيرة، إن في ملف نظام إدارة العرض في قطاع الألبان والدواجن والبيض وملف قطاع السيارات أو فيما يتعلق بالخطوط العريضة للاتفاقية.

تضم اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) كندا والولايات المتحدة والمكسيك، ودخلت حيز التنفيذ عام 1994.
تضم اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) كندا والولايات المتحدة والمكسيك، ودخلت حيز التنفيذ عام 1994. © CBC

وقال لايتهايزر إنه "فوجئ وخاب أمله" بسبب "مقاومة التغيير" من قبل الوفديْن الكندي والمكسيكي.

ودخلت الدول الثلاث في مفاوضات لتحديث الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ عام 1994 بناءً على طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي وصفها بأنها "كارثة" على بلاده.

(وكالة الصحافة الكندية)

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فئة إقتصاد، سياسة

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