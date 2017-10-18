مهرّب مخدّرات مكسيكي بجواز سفر كندي

أفادت الشرطة الفدراليّة أنّ زعيم كارتل المخدّرات المكسيكي ابيغايل غونزاليس فالنسيا الملقّب لوس كوينيس تمكّن من دخول كندا عام 2014 بحواز سفر كندي مزوّر ما يطرح علامات استفهام حول نظام إصدار الجوازات والتحقّق من الجنسيّة الكنديّة.

وأشار محلّلون في الشرطة الفدراليّة أنّ لوس كوينيس تمكّن من دخول كندا بحواز سفر كندي مزوّر تظهر عليه صورته تحت اسم بول جاناتان تاك توليدو، حسب معلومات حصل عليها راديو كندا بموحب قانون الحصول على المعلومات.

سيّارة تابعة للشرطة الفدراليّة الكنديّة © Gracieuseté de la GRC

وأفاد تقرير داخلي أعدّته الشرطة الفدراليّة عام 2015 أنّ الحصول على جواز السفر الكندي يشكّل ثغرة هامّة في نظام إصدار الجوازات الكندي.

وأضاف أنّ موظّفي أحد المباني في مونتريال شاهدوا لوس كوينيس أكثر من مرّة في المبنى عام 2014، وأنّه كان يسافر ويعمل من مونتريال.

ورأى الخبير في مكافحة عصابات المخدّرات البروفسور ادواردو بوسكاليا أنّه يتعيّن أن تلقي الحكومة الكنديّة الضوء على كيفيّة الحصول على هذا الجواز بصورة غير قانونيّة لأنّ الأمر قد يتعلّق بحالة من الفساد.

"ينبغي أن توفّر كندا المزيد من الموارد لمكافحة عصابات المخدّرات المكسيكيّة لئلاّ تواجه مشكلة فساد كبيرة قال البروفسور ادواردو بوسكاليا ".

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)