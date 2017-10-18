كندا: وفاة المغنّي غورد داوني من فريق تراجيكلي هيب

غيّب الموت الفنّان الكندي غورد داوني المغنّي الرئيسي في فريق تراجيكلي هيب عن 53 عاما بعد صراع مع سرطان الدماغ.

وأعلن فريق تراجيكلي هيب نبأ الوفاة في بيان نشره على موقعه وأشار فيه إلى أنّ داوني توفّي ليل الثلاثاء محاطا بأولاده وأقربائه.

وتقول عائلة غورد داوني إنّ المغنّي كان دوما يسعى لأن يكون أبا وزوجا وابنا وصديقا جيّدا بقدر ما كان يسعى لأن يكون مؤلّفا وموسيقيّا استثنائيّا.

"كان غورد يعلم أنّ هذا اليوم آت. وأحبّ أن يمضي أيّامه الأخيرة الثمينة في تأليف الموسيقى وخلق ذكريات جديدة والاعراب عن امتنانه لعائلته وأصدقائه عن الحياة الحلوة التي عاشها، غالبا بفضل قبلة على شفتيه كتبت العائلة في بيانها".

غورد داوني يتوسّط أعضاء فريق تراجيكلي هيب لموسيقى الروك © CBC/ هيئة الاذاعة الكنديّة

"ارقد بسلام" كتب رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو في تغريدة إثر إعلان نبأ الوفاة.

وتوالت التغريدات على موقع تويتر ومن بينها تغريدة لرئيسة حكومة اونتاريو كاثلين وين ووزيرة التراث الكنديّة ميلاني حولي، وأعرب الحميع عن الحزن لوفاة المغنّي الكندي.

ويشار إلى أنّ غورد داوني مولود في كينغستون في مقاطعة اونتاريو عام 1964 وأسّس فريق تراجيكلي هيب لموسيقى الروك عام 1983.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)