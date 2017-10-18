دجاج مجلد مصاب بالسالمونيل

أصدرت وكالة الصحة العامة في كندا أمرا بإعادة أو إتلاف لحم الدجاج المجلّد من ماركة جينز لاحتمال احتوائه على باكتيريا السالمونيل. والمنتج المذكور يباع في كافة المقاطعات الكندية. وطلبت من المستهلكين إعداة ما لديهم من هذا المنتج إلى محل البقالة حيث اشتروه أو رميه في القمامة.

وهذا الاستدعاء مرتبط بتحقيق تقوم به وكالة الصحة العامة في كندا حول اكتشاف عشر حالات تسمم بالسالمونيل في كل من كيبيك وأونتاريو ونيو برنزويك ونوفا سكوشيا.

تجدر الإشارة إلى أن التسمم بالسالمونيل يتسبب بارتفاع الحرارة ووجع في الرأس والتقيؤ وآلام في الصدر والإسهال، بحسب الأوساط الصحية

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية