ارتفاع المبيعات الصناعية الكندية في آب (أغسطس)

ارتفعت قيمة المبيعات الصناعية الكندية في آب (أغسطس) الفائت بنسبة 1,6% لتبلغ 53,5 مليار دولار، كما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.

ويأتي هذا الارتفاع بعد شهريْن متتالييْن من التراجع، وعزته وكالة الإحصاء بصورة رئيسية إلى ارتفاع المبيعات في قطاع معدات النقل وقطاع المنتجات النفطية والفحم.

فقد ارتفعت مبيعات معدات النقل بنسبة 8,2% لتبلغ قيمتها 10,4 مليارات دولار في آب (أغسطس) بعد تراجعها بنسبة 13,6% في تموز (يوليو) الفائت.

وفي قطاع المنتجات النفطية والفحم ارتفعت المبيعات لشهر ثان على التوالي، وبنسبة 3,2% في آب (أغسطس) لتبلغ قيمتها 4,8 مليارات دولار.

منجم فحم (أرشيف). © iStock

وارتفعت المبيعات الصناعية في 8 من القطاعات الـ21 التي ترصدها وكالة الإحصاء والتي تمثل 66% من إجمالي القطاع الصناعي في كندا.

وعلى صعيد المقاطعات ارتفعت المبيعات في ثمانٍ منها، مع تسجيل الارتفاعات الأعلى في أونتاريو، محرك كندا الاقتصادي، وألبرتا، أغنى المقاطعات بالنفط، وتراجعت في كل من مانيتوبا ونوفا سكوشا.

(وكالة الصحافة الكندية)