اقتراح برفع السن القانونية للتدخين ومضاعفة الضرائب على التبغ

اقترحت اللجنة المكلفة بتحديث استراتيجية "أونتاريو دون تدخين" (Smoke-Free Ontario) رفع السن القانونية للتدخين من 19 عاماً إلى 21 عاماً ومضاعفة الضرائب على التبغ من أجل تخفيض نسبة المدخنين في كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان من 17% حالياً إلى 5% بحلول عام 2035.

وأشار أحد أعضاء اللجنة، الدكتور روبرت شوارتز، إلى أن العلبة التي تحوي 20 سيجارة تُباع بـ10 دولارات، أي أن سعر السيجارة الواحدة نصف دولار فيما سعر فنجان القهوة دولاران كما قال، لافتاً إلى أن علبة السجائر في أستراليا تُباع بنحوٍ من 30 دولاراً. ويدير الدكتور شوارتز وحدة الأبحاث حول التبغ في جامعة تورونتو.

يتسبب التدخين بوفاة أكثر من 7 ملايين إنسان حول العالم سنوياً © Reuters / Éric Gaillard

وأضاف شوارتز أنه من الخطأ الاعتقاد بأن فرض ضرائب مرتفعة على التبغ سيعزز عمليات التهريب والسوق السوداء، مؤكداً أنه يستند في كلامه إلى دراسات أظهرت أن المدخنين الذين ابتاعوا سجائر مهربة عقب ارتفاع أسعار التبغ ما لبثوا أن عادوا إلى السوق الشرعية لشراء سجائرهم.

كما اقترحت اللجنة تخفيض عدد محلات التجزئة المخولة قانونياً ببيع التبغ.

ولفتت اللجنة إلى أن التدخين يتسبب بوفاة 13 ألفاً من سكان أونتاريو سنوياً.

(راديو كندا / راديو كندا الدولي)