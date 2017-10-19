هاليفكس: عرض لاجتذاب المقرّ الرئيسي الثاني لشركة أمازون

قدّمت مدينة هاليفكس عرضا لاجتذاب شركة أمازون الأميركيّة للتجارة الالكترونيّة التي تسعى لفتح مقرّ رئيسي ثان لها في أميركا الشماليّة.

ورفض عمدة هاليفكس مايك سافاج إعطاء تفاصيل حول العرض ولكنّه أكّد أنّ الموظّفين سيقعون في حبّ المدينة بدون شكّ.

واقّر سافاج بأنّ هاليفكس ليست أفضل خيار لشركة أمازون بالاستناد إلى المعايير الماليّة مؤكّدا أنّ بإمكان المدينة أن تتميّز رغم ذلك على سواها.

وبغضّ النظر عن أمازون، فإنّ الجهود المبذولة لاجتذابها تضع المدينة في موقع مميّز لاجتذاب شركات تكنولوجيا غيرها قال العمدة.

عمدة هاليفكس مايك سافاج © CBC/ هيئة الاذاعة الكنديّة

وكانت شركة أمازون قد أعلنت قبل نحو شهر عن عزمها على فتح مقرّ رئيسي ثان في أميركا الشماليّة ورصدت خمسة مليارات دولار لإنشاء مكاتب قادرة على استيعاب نحو من 50 ألف موظّف.

وترغب كلّ من تورونتو ومونتريال وكالغاري في اجتذاب شركة أمازون إليها.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا/ وكالة الصحافة الكنديّة)