كيبيك: تجاوزات في قطاع طبّ الأشعّة

رأى وزير الصحّة الكيبيكي غايتان باريت أنّ ممارسات بعض أطبّاء الأشعّة في مركز الاستشفاء الجامعي في شربروك تكاد تكون لا أخلاقيّة.

وأشار إلى أنّ بعض أطبّاء الأشعّة قاموا بقراءة وتفسير فحوص بالأشعّة للأوعية الدمويّة تعود أحيانا لبضعة أشهر وحتّى لبضع سنوات وتصل كلفتها إلى 1300 دولار في الساعة.

وكان أطبّاء الأشعّة في معهد القلب في مونتريال قد قرّروا في تسعينات القرن الماضي التوقّف عن قراءة وتفسير تصوير الأوعية الدمويّة التي أصبح بمقدور طبيب القلب أن يفسّرها بفضل التطوّر التقني.

كما توقّف أطبّاء الأشعّة عن تفسير وقراءة تصوير الأوعية الدمويّة بصورة كليّة اعتبارا من العام 2012.

وزير الصحّة الكيبيكي غايتان باريت © Radio-Canada

لكنّ الممارسة استمرّت في باقي مستشفيات مقاطعة كيبيك ترتّب على النظام الصحّي أعباء مالية تصل إلى 3 ملايين دولار سنويّا.

ورفض اتّحاد أطبّاء الأشعّة اقتراحا قدّمه الوزير باريت العام الماضي لوقف هذه الممارسة

وقام عدد منهم بقراءة وتفسير فحوص جرت منذ سنوات حسب قول وزير الصحّة غايتان باريت.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)