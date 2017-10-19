المجمّع الثقافي كندا لبنان: مساحة راقية لأهل الفكر والقلم

المجمّع الثقافي اللبناني الكيبيكي ملتقى المثقّفين ومنتدى للشعراء والأدباء ومساحة لتعزيز حوار الثقافات والاعتراف المتبادل كما يقول مؤسّوه والقيّمون عليه.

ونجح المجمّع منذ تأسيسه في مونتريال قبل عشر سنوات في احتلال موقع مرموق على الساحة الفكريّة والثقافيّة بفضل أداء أعضائه وطموحاتهم، وفتح أبوابه لمشاركة مثقّفين من كلّ الآفاق الأدبيّة والفنيّة.

وأطلق المجمّع في عيده العاشر مجلّة الكترونيّة تحت اسم "مطرة" خصّصت النسخة الأولى منها لتكريم أحد أعضاء المجمّع، الشاعر الراحل الدكتور جون عصفور.

أمسية شعريّة لتكريم الشاعر الراحل الدكتور جون عصفور © Cenacle culturel libanais québecois

ويحيي سهرة شعريّة بالمناسبة بالتعاون مع مجموعة الأبحاث حول الدراسات الكنديّة العربيّة وكرسي الدراسات العربيّة وكليّة اللغات والآداب الحديثة في جامعة اوتاوا.

وتنشر المجلّة مقالات أدبيّة وأشعارا بأكثر من لغة من بينها العربيّة والانكليزيّة والفرنسيّة والايطاليّة وسواها.

وتتمّ ترجمة الأشعار والمقالات من اللغة الأصليّة إلى اللغتين الفرنسيّة والانكليزيّة.

حول المجمّع الثقافي ونشاطاته ومشاريعه أجريت مقابلة مع الدكتورة رلى الجردي أستاذة التاريخ الاسلامي في جامعة ماكغيل والشاعرة والعضو المؤسّس في المجمّع.

وتستعدّ الدكتورة الجردي لإطلاق روايتها الأخيرة بعنوان "في علبة الضوء" في معرض الكتاب العربي في بيروت.